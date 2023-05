Video: Alejandro Sanz preocupó a sus fans

En los últimos días, las redes sociales fueron el espacio para que dos reconocidos artistas musicales expresaran sus sentimientos más profundos. Todo comenzó con un mensaje en Twitter de Alejandro Sanz donde, a corazón abierto, se sinceró con sus fanáticos y aseguró que no atraviesa un buen momento personal. “Estoy triste y cansado”, escribió y también expresó: “A veces no quiero ni estar”. Sus palabras generaron gran preocupación y no pasaron inadvertidas para los usuarios.