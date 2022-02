Viaje de “finde largo”: ¿Cuánto cuesta ir a Bonito en automóvil?

Con unos amigos decidimos ir un fin de semana a Bonito y conocer sus mágicos atractivos turísticos y naturaleza peculiar. Puede ser una buena alternativa para este fin de semana largo que se aproxima.

Optamos por movernos bajo nuestra propia cuenta en un automóvil entre cinco personas y así dividir costos para que la travesía nos resulte más económica. Fijamos la fecha del viaje el 12 y 13 de febrero pasado y empezamos así con la planificación.

¿Qué actividades hacer en Bonito?

Hay un sinfín de atracciones turísticas para todas las edades y gustos, tanto para los más aventureros como para aquellos que prefieren simplemente observar el paisaje. Sin embargo, el plato fuerte de Bonito, sin dudas, es el snorkel por ríos de agua cristalina junto a peces de todos los colores y tamaños.

Lea más: Los 17 lugares ideales para hacer turismo interno en Paraguay

Al ver las fotos promocionales, uno queda maravillado por la claridad de las aguas del Rio da Prata, Rio Sucuri y Rio Formoso. Y la realidad no defrauda.

En Nascente Azul, por ejemplo, se habilitó en octubre de 2021 el Museo Subacuático, que otorga una experiencia única bajo agua realizando buceo.

Las cuevas también forman parte del “menú” ecoturístico de esta ciudad brasileña. La Gruta do Lago Azul ofrece un tono azul mágico casi irreal a los ojos de sus visitantes, y las grutas de San Miguel dejan atónitos a sus visitantes por sus formaciones geológicas.

Quienes son apasionados del senderismo deben conocer “Boca da Onça”, la cascada más alta del estado de Mato Grosso, con 156 metros de altura. Para llegar allí uno debe realizar una caminata de cuatro kilómetros entre puro verdor y otros diez saltos que atraparán la vista.

Otras opciones no menos interesantes son el Parque das Cachoeiras, con seis cascadas, y la Estância Mimosa, con nueve paradas para bañistas.

También existen paseos que permiten el contacto cercano con animales exóticos, como Buraco das Araras, un espacio de 126 metros de profundidad con un sinfín de nidos de guacamayas rojas. Es una actividad ideal para toda la familia.

Lea más: Itapúa: cinco destinos poco conocidos y paradisiacos, para hacer turismo interno el “finde” largo

Costos de los atractivos turísticos en Bonito

Una vez identificadas las actividades por hacer, resta decidir cuáles nos interesan y analizar los costos. Hay que saber que en Bonito los precios de los juegos de ecoturismo varían de acuerdo a temporadas altas y bajas, que en la ciudad tienen bien calendarizadas (ver cuadro de abajo).

Mes Fechas Temporada alta Enero 01 al 30 Vacaciones de verano Febrero 26 al 28 Carnaval Marzo 01 al 02 Carnaval Abril 15 al 17 Semana Santa Abril 21 al 24 Festejo por Tiradentes Julio 09 al 31 Vacaciones de invierno Octubre 08 al 12 Nuestra Señora de la Aparecida Noviembre 12 al 15 Proclamación de la República Diciembre 17 al 31 Vacaciones escolares

Algo fundamental es que todas las actividades se reservan vía agencia de turismo de Bonito, ya sea de forma presencial en el centro de la ciudad o en línea, pagando anticipadamente con tarjetas de crédito.

¡Ojo! No se puede llegar al lugar donde se realizará la actividad, sin haber pasado por una agencia, pues uno será rechazado.

En nuestro caso, y al ser sólo un fin de semana, decidimos optar por fluctuación en Barra do Sucuri en horas de la mañana del sábado. Es un paseo con snorkel por dos horas, a través del río Sucurí, o, en español, río Anaconda, por el serpenteante trayecto de sus aguas en descenso. Esta actividad nos costó 199 reales a cada uno (G. 259.000).

Por la tarde del sábado, planificamos realizar coia cross en el Eco Park Porto da Ilha a un costo de 68 reales cada uno (G. 89.000).

Lea más: Sepa con qué agencias la Senatur no recomienda realizar viajes

Para el domingo, en horas de la mañana, optamos por una jornada de relax en el balneario de Nascente Azul, a un costo de 65 reales cada uno (G. 85.000).

Para saber los costos de las demás actividades, abajo encontrarás un PDF de la Municipalidad de Bonito con datos sobre todos los complejos turísticos que ofrecen servicios, sus precios y condiciones (el PDF es del año 2021, pero mantienen los mismos costos para el 2022).

¿Dónde pasar la noche en Bonito?

La ciudad tiene una variada gama de hostales y hoteles. Los precios varían. En páginas de agendamiento de hospedajes online uno puede encontrar habitaciones desde unos G. 70.000 la noche, desayuno incluido.

Para esta travesía preferimos reservar una casa totalmente amoblada a unas cuadras del centro urbano de Bonito a través de Airbnb. La vivienda era una belleza y solo nos costó 230 reales la noche (unos G. 300.000).

Al ir entre cinco, pasar la noche representó una inversión de G. 60.000 cada uno y eso nos permitía tener más privacidad y poder cocinar en la casa desayuno, almuerzo y cena.

Cada uno hizo las compras que quería llevar para ese viaje. Ahora solo restaba empezar la travesía.

Lea más: San Juan Nepomuceno, en el noreste, ofrece varios atractivos para el turismo interno

Inicio del viaje y el camino a Bonito

Tomando como punto de partida Asunción, salimos a las 22.00 del viernes 11 de febrero con destino a Bonito, a través de la ruta PY03 hasta llegar a Yby Yaú, desde donde tomamos la ruta PY05 hasta el desvío a Bella Vista Norte.

Alcanzamos la frontera a las 06:00 del sábado, tras algunas paradas a lo largo del camino para estirar las piernas. En Bella Vista Norte se hizo obligatorio desayunar.

Al ser frontera seca, no hubo inconveniente alguno con Migraciones. Es más, no había control alguno. Lo importante a tener en cuenta es que en territorio brasileño, al menos en esta temporada, tenemos una hora más que Brasil, por lo que teníamos más tiempo a nuestro favor para llegar con tranquilidad a nuestra primera actividad en Barra do Sucuri, pactada a las 9:00.

Ya en Bela Vista, Brasil, tomamos la ruta BR-060 hasta la ciudad de Jardim, y desde allí el ramal Jardim-Bonito. Todo este trayecto implicó casi dos horas y media de viaje.

¡Atención! Google Maps da como opción primera un tramo terraplenado con dirección a la BR-267, desde donde sí la ruta es asfaltada. Este tramo implica unos 25 kilómetros de distancia menos que ir por Jardim, pero en tiempo no hay diferencia.

Resumen del sábado 12 en Bonito

Llegamos a las 8:00 al centro de la ciudad de Bonito y todo es bastante colorido. Sin perder tiempo partimos hacia nuestra primera parada, Barra do Sucuri. Se llega tomando un recorrido de 16 kilómetros de suelo de tierra, que está en buen estado, afortunadamente.

Es muy importante llegar a la hora reservada ya que hay cupos para realizar las actividades, o uno se arriesga a perder su turno.

La experiencia con la fluctuación fue asombrosa y valió la pena cada minuto. Fueron 1,3 kilómetros de snorkel para ver la exuberante flora acuática y estar a centímetros de variedades como pacú, dorado, piraputanga, entre otros.

Un guía en bote acompaña a los turistas para orientarlos, además de dar detalles de la naturaleza que envuelve a este mágico curso hídrico.

Cerca de las 13.30, nos dirigimos nuevamente a la urbe para así llegar a la casa alquilada por Airbnb. La vivienda estaba acorde a las fotografías que habíamos visto en la web y fue nuestro hogar por ese finde.

Lea más: Cinco atractivas cabañas para disfrutar del turismo interno en Paraguarí

Allí acomodamos nuestras mochilas y demás pertenencias, nos dimos una ducha y preparamos el almuerzo. ¡Ya había hambre!

A las 15.00 salimos rumbo a Porto da Ilha para la siguiente actividad, agendada para las 16:00. Recorrimos un tramo de 13 kilómetros de terraplenado, también en buenas condiciones incluso para vehículos bajos.

Llegamos al complejo turístico y ya nos preparamos para el boia cross. Es un paseo en balsa inflable individual por unos mil metros sobre el río Formoso, atravesando seis cascadas.

El tour acuático te hace gritar de adrenalina durante una hora y media. Lo importante resaltar es que, a pesar de que no sepas nadar, contás con un chaleco salvavidas en todo momentos y el staff del complejo se encarga de “sacar a flote” a quienes caen de la “boia”.

Por 50 reales extras tenés las fotos en alta resolución de todo el circuito recorrido. Si vas en grupo, esa suma se puede dividir entre todos.

El resto de la tarde disfrutamos del complejo con sus lagos con agua turquesa y saltos por doquier. La presencia de peces de todos los colores aquí tampoco faltó. Fue el momento ideal para una sesión de fotos.

De retorno al centro de la ciudad, decidimos recorrer la ciudad para conocer su vida nocturna y, de paso, comprar artesanía local de recuerdo. Bonito es realmente tranquila, colorida, con gente alegre en cada esquina.

En Bonito los locales comerciales cierran sus puertas alrededor de las 23:00 y los restaurantes, poco después de la medianoche. La gastronomía es variada y de diversos precios, partiendo de un promedio de 50 reales (G. 65.000).

Tras recorrer sus calles por unas horas y su plaza principal (Plaza de la Libertad), donde encontrarás WIFI liberado, volvimos a “nuestra casa” para descansar.

Resumen del domingo 13 en Bonito

El domingo nos levantamos sin apuros, y tras un desayuno “mbareté” fuimos a pasar el día en Nascente Azul, nuestra última parada de relax. Este complejo queda a 33 kilómetros de la ciudad de Bonito -el 90% del tramo está asfaltado- y allí podés tomar sol en la playa o bien lanzarte de una tirolesa a la ecopileta de unos siete metros de profundidad y nadar con peces de varios colores. A no preocuparse, el costo del ticket ya incluye chaleco salvavidas.

Además, por el valor de la entrada, podés realizar senderismo a diversos miradores para observar guacamayos, el complejo desde lo alto y el imponente bosque que cobija a este lugar.

En este ecoparque también se pueden realizar fluctuaciones, buceos hasta llegar al museo acuático y tirolesa sobre el bosque, que tienen costos aparte.

Aquí encontramos almuerzos, como picadas, desde 50 reales para dos personas (G. 65.500) y las cervezas en lata las comprás desde 8 reales (G. 10.500). Si sos el conductor designado, tenés agua con limón por un real (G. 1.310).

Ya siendo cerca de las 15:00, “levantamos carpa” y nos retiramos de Nascente Azul con destino a nuestra casa en Bonito, desde donde, tras preparar nuestras cosas, partimos rumbo a Paraguay.

No podíamos dejar Bonito sin antes hacernos una foto con su corpóreo, que se encuentra en la rotonda de acceso a la ciudad. Eran las 17:00 en Brasil (18:00 hora paraguaya) y nos esperaban unas 10 horas de viaje hasta Asunción.

Lea más: Guairá: Doce posadas turísticas con encanto, para descansar y disfrutar de la naturaleza

Costo de combustible, peajes y consumición

Hablando de números: el viaje a Bonito implicó un recorrido de unos 1.400 kilómetros, sumando ida y vuelta a la ciudad y los distintos recorridos internos. El consumo de combustible fue de unos G. 950.000 para un automóvil naftero motor 1.3.

En cuanto a precios del combustible, es mejor llenar tanque desde el punto de partida en Paraguay y volver a recargar en la frontera antes de pasar al país vecino, pues resulta casi G. 2.000 por litro más barato aquí que en Bonito.

En cuanto a los precios, en Bonito la gasolina común (nafta) está a 7,098 reales por litro (G. 9.298), mientras que gasolina aditivada (nafta súper), a 7,199 reales (G. 9.430). El diésel común está a 5,989 reales por litro (G. 7.845) y el aditivado, a 6,049 reales (G. 7.924).

No nos topamos con peajes en el lado brasileño ni control policial ni migratorio. Igualmente es importante contar con carta verde, seguro de pasajeros, libreta de vacunación a mano y todas las herramientas en caso de que pinche alguna rueda del vehículo, por ejemplo.

Lea más: San Ignacio, Misiones, una opción para el turismo interno

Las compras generales para todas las comidas -desayunos, almuerzo, meriendas y cenas- nos alcanzó un promedio de 60.000 cada uno.

Entonces, entre gastos de combustible, actividades en Bonito, estadía en una casa y consumición en general, el costo básico para un viaje de fin de semana fue de unos G. 850.000 cada uno.

Esperamos que estos datos te sean de utilidad para planificar tu viaje. ¡Bonito te espera!

@hugo_garay_caballero

hugo.garay@abc.com.py