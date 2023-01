Gigantes figuras de ysypo sorprenden a los turistas de Tobatí

La ciudad de Tobatí no solo se destaca por sus serranías, también por sus talentosos artesanos que plasman su arte en el ysypo.

Uno de los artesanos que sorprende a los turistas con su trabajo es Rubén Vargas, quien tomó la iniciativa de crear figuras de ysypo, pero con diseños gigantes. En el sitio de exposición se puede observar enormes dinosaurios, una especie de gato grande y sillones con diseños originales, pero de un tamaño que llama la atención de todos los que pasan por el lugar.

El artesano manifestó que, al principio, lo hizo como muestra para compartirlo con los niños. Pero al exponer sus figuras no solo los niños quedaron encantados, sino que también los adultos, pues las figuras son muy atractivas y llaman la atención de todo el que llega a la ciudad de Tobatí.

Vargas explicó que hace 25 años se dedica al rubro de la artesanía en ysypo y, conforme pasaron los años, fue perfeccionando su trabajo con dedicación y humildad.

Mencionó que no ha sido nada fácil, pero su familia siempre ha sido su mayor fortaleza para salir adelante. Resaltó que es complicado conseguir los materiales ya que no las encuentra en su ciudad y tiene que ir hasta Arroyos y Esteros para juntar el ysypo y complementar los materiales.

Asimismo el trabajador señaló que gracias a su trabajo en la artesanía puede sacar adelante a su familia, acción que le llena de orgullo y satisfacción. “Para realizar este trabajo se requieren de esfuerzo, tiempo y dedicación constante, pero el resultado siempre es gratificante”, expresó.

Es una parada para sacarse fotos

En esta semana el sitio de trabajo del artesano fue muy visitado por los turistas, que hacen su parada para tomarse fotos, otros hacen videos. Muchos pequeños se animan a subir en las figuras.

Vargas señaló que la gente se sorprende cuando llegan al lugar y pueden tomarse fotos sin ningún costo. Añadió que siempre que se acerquen con respeto y pidan permiso pueden tomarse las fotografías sin costo.

Durante la semana y más aún en el día de los Reyes, los niños no pararon de llegar al lugar para admirar las figuras.

El artesano realiza estos trabajos por pedidos y además de eso también prepara sillones con diseños que el cliente elija. Debido al tiempo de elaboración y todos los detalles que lleva, estas figuras tienen un costo de G. 20 millones y los sillones tienen un costo de G. un millón. La gente que desee hacer sus consultas pueden comunicarse al 0984 991 977.

Vivir del arte no es fácil

“Vivir del arte en Paraguay no es fácil, uno tiene que trabajar el doble y muchas veces no se recupera lo invertido, pero la satisfacción de hacer lo que a uno le apasiona no tiene precio” enfatizó el artesano.

Asi también instó a la gente a que valore el trabajo de los artesanos de Tobatí, porque en la ciudad hay una gran cantidad de trabajadores que se dedican al rubro y con eso mantienen a sus familias.

La ciudad de Tobati cuenta con artistas que trabajan haciendo arte en barro, madera, ysypo y mucho más; “Valoremos el trabajo de los artesanos”, puntualizó Vargas.