Belice, la joya del Caribe: barreras de coral, ruinas mayas y selvas exóticas

La barrera de coral de Belice, un paraíso marino

La barrera de coral de Belice es el segundo arrecife de coral más grande del mundo, solo superado por la Gran Barrera de Coral en Australia.

Este impresionante ecosistema marino se extiende a lo largo de la costa de Belice y alberga una diversidad asombrosa de especies marinas, incluyendo más de 500 especies de peces, 70 tipos de corales duros y cientos de especies de invertebrados marinos.

El Gran Agujero Azul es, quizás, la atracción más emblemática del arrecife. Esta formación natural, un sumidero submarino en el atolón Lighthouse Reef, es uno de los destinos de buceo más populares del mundo.

Lea más: Aruba, la isla feliz del Caribe que te va a enamorar

Los buceadores son atraídos por su perfecta forma circular, aguas cristalinas y la oportunidad de explorar sus misteriosas cavernas y estalactitas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las enigmáticas ruinas mayas: tesoros antiguos en Belice

Belice es parte del mundo maya, y esto se refleja en sus numerosos sitios arqueológicos.

Algunos de los más destacados incluyen Caracol, Altún Ha y Xunantunich.

Caracol fue una vez una de las ciudades más grandes y poderosa de la civilización maya, y aún hoy, su plaza central y templos piramidales cuentan historias de un tiempo pasado de esplendor y poder.

Además de los sitios arqueológicos, la influencia maya sigue viva en Belice a través de la cultura y tradiciones de las comunidades modernas descendientes de esta civilización.

Las ciudades y aldeas mayas no solo son testimonios del pasado, sino que también representan una conexión viva con los tiempos antiguos.

Lea más: Redescubrí a tu pareja: cuatro destinos de Sudamérica para salir de la rutina y volver a conectarse

Las selvas exóticas de Belice: biodiversidad deslumbrante

Más del 60% del territorio de Belice está cubierto por selvas tropicales, hogar de una increíble variedad de fauna y flora.

Belice se precia de ser un paraíso para los entusiastas de la naturaleza, con numerosos parques nacionales y reservas que protegen especies en peligro de extinción como el jaguar, el tapir y el tucán.

Las selvas de Belice no solo son hermosas, sino que también ofrecen un sinfín de oportunidades para la aventura.

Desde excursiones en canopy (tirolesa) hasta prácticas de senderismo por senderos poco transitados, los aventureros pueden acercarse a la naturaleza en su máxima expresión.

Belice, con su asombroso patrimonio natural y cultural, sigue siendo un destino imperdible para los viajeros que buscan descubrir lugares singulares en el mundo.

Este país caribeño no solo seduce con sus costas bordeadas de coral, sino también con las historias susurradas por sus ruinas mayas y la vida vibrante de sus selvas.

La riqueza y diversidad de Belice aseguran una experiencia inolvidable, repleta de descubrimientos y maravillas.