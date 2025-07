Cómo evitar el mal de altura al viajar a Cusco: consejos clave

¿Qué es el mal de altura?

El mal de altura ocurre cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno debido a la disminución de la presión atmosférica en grandes alturas. Los síntomas suelen aparecer entre las primeras 6 a 12 horas, e incluyen dolor de cabeza, náuseas, mareos, falta de apetito y dificultad para dormir.

Tips para evitar el mal de altura en Cusco

1. Subí de a poco. Si tenés la posibilidad, hacé una parada progresiva en ciudades a menor altitud antes de llegar a Cusco, como Arequipa o el Valle Sagrado. Esta aclimatación previa ayuda a tu organismo a adaptarse paulatinamente.

2. Descansá el primer día. Al aterrizar, es recomendable que tomes el día con calma. Evitá actividades físicas demandantes y caminatas largas. Otorgá a tu cuerpo el tiempo necesario para ajustarse.

3. Hidratate constantemente. La hidratación es fundamental para combatir los efectos del soroche. Bebé abundante agua y evitá el consumo excesivo de alcohol y cafeína, ya que pueden favorecer la deshidratación.

4. Probá el mate de coca. El mate de coca es una bebida tradicional en los Andes que ayuda a aliviar el malestar. Podés conseguirla en la mayoría de hoteles, cafés y mercados. Sin embargo, recordá no traer hojas de coca a tu país si está prohibido.

5. Alimentate liviano. Optá por comidas ligeras durante al menos las primeras 24 horas. Evitá las comidas pesadas o muy condimentadas, que pueden dificultar la digestión.

6. Considerá medicamentos preventivos. Si tenés antecedentes de reacciones negativas a la altura o condiciones médicas preexistentes, consultá con un médico previo al viaje. En algunos casos, podrían recomendarte medicamentos como la acetazolamida.

7. No subestimes los síntomas. Si sentís molestias intensas o persistentes, no dudes en buscar atención médica. El soroche puede agravarse y conllevar complicaciones si no se trata a tiempo.

Experiencia y precaución, la mejor combinación

Cusco tiene mucho para ofrecer y merece que lo disfrutes al máximo. Seguí estos consejos, escuchá a tu cuerpo y viví una experiencia inolvidable en el corazón del Imperio Inca, sin dejar que la altura te juegue una mala pasada. ¡Buen viaje!