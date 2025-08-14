Viajes

Cordillera: Canotaje y aventuras al aire libre para hacer turismo en el feriado largo

El feriado largo invita a dejar la rutina y disfrutar de la naturaleza en Caacupé y San Bernardino. Estas ciudades son destinos ideales para el turismo interno, donde se pueden apreciar paisajes tranquilos, hacer canotaje y otras opciones de ecoaventura pensadas para toda la familia.

Por Faustina Agüero
13 de agosto de 2025 - 18:04
Canotaje, una experiencia refrescante para disfrutar del turismo en contacto con la naturaleza.
La Quinta Don Aresio, ubicada en el kilómetro 62 de la ruta PY02, entre Caacupé y Tobatí, es uno de los sitios propicios para hacer turismo interno, en un ambiente privilegiado por la naturaleza.

El espacio abre sus puertas de lunes a domingo, desde las 9:00 hasta las 20:00, permitiendo aprovechar la jornada completa. Desde la mañana, las familias llegan con sus hijos, listas para pasar un día distinto.

Los grupos de amigos cargan sus canastas y parrillas, mientras los enamorados se pasean para conversar y relajarse.

El costo del acceso está pensado para todos los bolsillos: G. 50.000 por adulto y G. 30.000 para niños de 4 a 10 años. El precio ya incluye el uso de todas las instalaciones, y cada visitante puede organizar su día a su manera.

Los interesados en visitar el lugar pueden agendarse al 0983 276441.

Cada fin de semana, las familias se reúnen para disfrutar del canotaje y vivir momentos únicos en el agua.
Los jóvenes disfrutan de las canchas, compartiendo deporte y diversión al aire libre.
San Bernardino: aventuras al aire libre

San Bernardino, la ciudad que se consolida como un destino perfecto para quienes buscan diversión, deporte y contacto con la naturaleza, ofrece opciones que combinan adrenalina y tranquilidad a lo largo de toda la semana.

Dentro del predio de la Playa Rotonda, Aventura Xtrema propone a sus visitantes actividades de arborismo, pensadas para todas las edades y niveles de experiencia.

Los participantes pueden recorrer 10 circuitos diferentes y una emocionante tirolesa, siempre bajo la supervisión de cuatro guías especializados. Además, se proporciona equipo de seguridad completo, incluyendo cascos y protecciones, garantizando una experiencia segura y divertida.

El costo por persona es de G. 90.000, y la actividad está disponible de lunes a domingo, de 9:00 a 19:00.

Los interesados pueden hacer reservas al 0961 639422, asegurándose un espacio en esta aventura llena de desafíos y diversión.

Paseo en barco

Para quienes prefieren disfrutar de la tranquilidad del agua y los paisajes del lago Ypacaraí en San Bernardino, está disponible el paseo en catamarán. Con una duración de 30 minutos, este recorrido permite a los visitantes relajarse mientras admiran la belleza del espejo de agua, la naturaleza circundante y los atardeceres únicos que tiñen de colores el horizonte.

Durante la travesía, se puede disfrutar de música en vivo, creando un ambiente armonioso que conjuga la relajación y el disfrute

El paseo en catamarán es una de las actividades más solicitadas por los turistas.
El costo por persona es de G. 20.000, y la actividad está disponible todos los días de la semana, adaptándose a distintos horarios y preferencias.

Con estas propuestas, San Bernardino y Caacupé se posicionan como destinos que satisfacen tanto a los amantes de la aventura extrema como a quienes buscan momentos de tranquilidad y contacto con la naturaleza, convirtiéndose en una opción agradable para familias, amigos y turistas que quieren aprovechar al máximo su visita.

Enlace copiado