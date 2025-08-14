Tres lugares para visitar este fin de semana largo en el departamento de Caaguazú

Campamento Lago La O en Raúl A. Oviedo

El Campamento Lago La O es un hermoso espacio de camping de 2 hectáreas que se encuentra en la compañía Satî, del distrito de Raúl Arsenio Oviedo.

El predio está ubicado a orillas del imponente lago Yguazú y cuenta con una hermosa playa para disfrutar, una vista inigualable y la posibilidad de darse un refrescante chapuzón en las agradables aguas del Yguazú. También está habilitada una cancha de vóley y de pikivóley para los amantes del deporte, que pueden practicar en medio de una exuberante naturaleza.

El establecimiento cuenta con sanitarios y bañeras para masculino y femenino, así como con alquiler de parrillas y quinchos familiares. El costo de la parrilla es de G. 20.000, y el uso de los quinchos familiares tiene un costo de G. 100.000 e incluye parrilla, sillas y otras comodidades.

El costo por acampar es de G. 50.000 por persona, por un período de 24 horas. Aquellas personas que quieran pasar solo el día pueden ingresar desde las 8:00 hasta las 20:00. El costo es de G. 25.000 para personas de 11 años en adelante, y los niños de 5 a 10 años pagan G. 10.000.

Salto Virgen del Carmen en San Joaquín

El distrito de San Joaquín cuenta con un lugar paradisíaco y de naturaleza pura para desconectarse totalmente del mundo exterior. El complejo del Salto Virgen del Carmen se encuentra en lo profundo de un valle, ubicado en la compañía del mismo nombre.

Tiene un hermoso arroyo con saltos de agua rodeados de árboles, que forman un túnel verde que cobija al recurso hídrico.

El sitio está ubicado a unos 10 kilómetros del ramal que une la ruta PY08 con la ruta PY13, que cruza por la localidad de San Joaquín. El trayecto terraplenado es ideal para todo tipo de vehículos.

El lugar cuenta con hermosos quinchos y parrillas a disposición de los visitantes. Las personas que quieran despejarse totalmente del bullicio de la ciudad pueden acampar en el sitio y disfrutar de la noche con el sonido relajante de las cascadas y los animales propios de las zonas boscosas.

El costo de la entrada para disfrutar del día es de G. 10.000, y para acampar es de G. 25.000 por persona.

Para cualquier consulta, pueden comunicarse al (0981) 634 875 o al (0984) 459 446.

En San José de los Arroyos

En la ciudad de San José de los Arroyos hay un hermoso complejo denominado “Rancho Hotel Vy’aha con un predio de 7 hectáreas de áreas verdes. Para sus huéspedes y visitantes, hay piscinas, una granja con animales de rancho y salones de juegos para niños, cancha de fútbol y vóley, paseo en bicicletas y habitaciones equipadas con todas las comodidades para un descanso reparado

También cuenta con un moderno restaurante, con variado menú y entretenimientos para pasar un día excepcional.

La permanencia en el complejo tiene un costo diario de G. 50.000 para adultos y G. 30.000 para niños. Con este aporte, ya se tiene acceso a todos los entretenimientos.

En cuanto a los bungalós, tienen un costo de G. 350.000 por pareja y G. 50.000 por niño.

El acceso está abierto desde las 10:00 hasta las 18:00. Para reservas, pueden comunicarse con los dueños del establecimiento al (0983) 190 657 o al (0976) 190 657 (solo WhatsApp).