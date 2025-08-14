Turismo interno: rincones imperdibles del Alto Paraná para este fin de semana largo

Si bien Ciudad del Este destaca por su actividad comercial, el departamento de Alto Paraná atesora experiencias que van mucho más allá de las compras para el turismo interno. Te invitamos a conocer seis propuestas imperdibles para dejarte sorprender por todo el encanto de esta región dinámica y diversa:

1. Saltos del Monday, en la ciudad de Presidente Franco

Si estás por Ciudad del Este y alrededores, una visita a los Saltos del Monday es prácticamente obligatoria. Este atractivo natural, emblema del Alto Paraná, cuenta con dos parques que permiten observar la impresionante caída del agua, además de proponer actividades para el entretenimiento. Se sitúa en Presidente Franco.

Aventura Monday es uno de los parques y se caracteriza por la adrenalina. Allí se puede practicar tirolesa, que consiste en un desplazamiento por cables de acero 275 metros en dirección cercana a las cataratas del Monday, a una velocidad promedio de 30 km/h.

También cuentan con cañonismo, en el que se desciende por una pared basáltica a una altura de 35 metros hasta la orilla del río Monday; circuito de arborismo con obstáculos y redes para trepar; paintball, arquería y otros.

Mientras que el parque Saltos Monday cuenta con un restaurante con miras a las impresionantes cataratas y un ascensor panorámico que permite al visitante disfrutar de una vista privilegiada a los pies de la caída del agua. También se puede realizar tirolesa, arborismo con senderos colgantes y posee un tienda de recuerdos.

La entrada a ambos parques tiene un costo de G. 40.000 para paraguayos y US$ 12 para extranjeros. El acceso a las actividades tiene un costo diferenciado que varía de G. 30.000 a G. 100.000 por persona.

2. Hito Tres Fronteras, también en Presidente Franco

Este emblemático punto marca la unión entre Paraguay, Brasil y Argentina, y ofrece vistas únicas de la confluencia de los ríos Yguazú y Paraná. Ubicado a solo tres kilómetros del centro de Presidente Franco, en la zona del Puente de la Integración, sobre la avenida Bernardino Caballero, el Hito es perfecto para contemplar atardeceres y disfrutar de un paisaje que combina historia y geografía.

3. Lago de la República, en Ciudad del Este

En pleno corazón de Ciudad del Este, el Lago de la República es un oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. Con senderos, espacios verdes y bancos, se convierte en un lugar ideal para paseos familiares, caminatas y actividades al aire libre, ofreciendo un respiro natural junto a la zona comercial.

4. Visita a la Central Hidroeléctrica de Itaipú, en la ciudad de Hernandarias

La imponente represa de Itaipú es un destino educativo y turístico que combina ingeniería, economía y medio ambiente. Las visitas guiadas incluyen recorridos por la infraestructura, exposiciones sobre su impacto ambiental y económico, y vistas panorámicas que sorprenden a grandes y chicos.

5. Saltos del Ñacunday - distrito de Ñacunday

El Salto del Ñacunday es uno de los principales atractivos naturales del Alto Paraná. Situado en el distrito de Ñacunday, a unos 70 kilómetros de Ciudad del Este, posee cascadas con una altura de 40 metros, distancia que se acorta en periodos de crecida, ofreciendo una vista aún mucho más imponente.

Se encuentra en medio del Parque Nacional Ñacunday, por lo que llegar hasta el salto no es fácil, ya que se debe atravesar un trayecto de 16 kilómetros de tierra. Pese a esta dificultad, llegar a destino vale la pena.

Administrada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el acceso es gratuito para niños de hasta 10 años. El costo es de G. 5.000 para menores de 11 a 17 años; y partir de 18 años se paga G. 20.000.

6. Salto Campos de María (o Salto Península), distrito Los Cedrales

Es una cascada o salto natural ubicado en Los Cedrales, en el límite con Presidente Franco, a unos a 27 kilómetros al sur de Ciudad del Este. El lugar es tranquilo, rodeado de naturaleza, ideal para actividades al aire libre como caminatas ecológicas y baños en el agua.

El establecimiento está abierto de lunes a lunes, desde las 08:00 a 19:00. La entrada G. 5.000 de 3 a 11 años y G. 15.000, desde los 12 años en adelante.