Mundial de Rally: realizarán Feria Gastronómica Diocesana en Encarnación

Encarnación se encuentra en vidriera y es observada por el mundo, a pocos días del Mundial de Rally, que se disputará en Itapúa del 28 al 31 de agosto. La “Perla del Paraguay” es más que nunca una opción ideal para hacer turismo interno en los días previos al gran evento internacional.

Dentro de la nutrida agenda de actividades, la Diócesis de Encarnación ofrecerá una Feria Gastronómica denominada “Jetopa Guasu – Sabor y Vida, Fe y Esperanza”, que se desarrollará el próximo martes 26 de agosto.

Los organizadores manifestaron que el evento tiene como fin celebrar el encuentro fraterno, la riqueza cultural y la fe vivida a través de los sabores y tradiciones de nuestro pueblo. Además, lo recaudado será destinado a la organización de la Bienal 2026 y a organizaciones eclesiales que participarán como feriantes.

La invitación está prevista desde las 16:00 hasta las 22:00, en la explanada de la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, ubicada sobre la calle Juan León Mallorquín, entre Padre Kreusser y General Cabañas. En caso de lluvia o mal tiempo, el evento se trasladará al Salón de la Catedral, ubicado sobre la calle Cabañas casi Mariscal Estigarribia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Encarnación se alista para recibir a los turistas durante el Mundial de Rally

¿Qué habrá en la Feria?

Principalmente, gastronomía típica nacional y regional, como sopa paraguaya, pastel mandi’o, mbejú, kavaju rerekua (kavure), cocido, kure chyryry con mandioca, chicharõ mandi’ore (chicharrón con mandioca), sopa de mandioca con jugo y chipa de Coronel Bogado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, habrá otras opciones culinarias como asadito, empanadas con mandioca, chorizo a la Palmerola, pancho, choripán de chorizo misionero, yakisoba, sándwich desmechado, choripán con salsa criolla, variedad de dulces y mucho más.

Los organizadores destacaron que se encontrarán precios accesibles desde G. 10.000. También habrá espectáculos artísticos, música y danza del folklore nacional e internacional.