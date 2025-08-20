Viajes

Asia para viajeros mayores: destinos seguros con cultura y calma

Lejos de los circuitos saturados, varias ciudades y regiones de Asia ofrecen seguridad, buena infraestructura y un patrimonio cultural vivo. Opciones ideales para quienes buscan caminar sin prisa, aprender y disfrutar de la gastronomía local.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 09:41
Bujará, Uzbekistán, Asia Central.
Bujará, Uzbekistán, Asia Central.Shutterstock

Por qué Asia es cada vez más atractiva para los mayores de 60

  • Seguridad pública: índices de paz y criminalidad bajos, según el Global Peace Index del Institute for Economics & Peace y el Safety Index de Numbeo.
  • Salud e infraestructura: acceso a hospitales confiables y transporte estable, referenciado por International SOS y la OMS.
  • Caminabilidad y barreras: centros históricos peatonales, rampas, señalización clara y opciones de movilidad a baja exigencia.
  • Densidad cultural: museos, templos, mercados y artes vivas que permitan recorridos pausados y guiados.

Kanazawa, Japón: artes tradicionales y orden urbano sin multitudes

Con barrios samurái y de geishas preservados, jardines de referencia y museos de artesanía, ofrece cultura a escala humana.

Jardín de Kenrokuen, ciudad de Kanazawa, prefectura de Ishikawa, Japón.
Jardín de Kenrokuen, ciudad de Kanazawa, prefectura de Ishikawa, Japón.

La señalización bilingüe, el transporte puntual y la baja criminalidad favorecen estadías tranquilas. La gastronomía local es accesible y apta para dietas cuidadas.

Luang Prabang, Laos: templos al paso y vida monástica

La antigua capital real combina monasterios, arquitectura colonial y un ritmo contemplativo. La caminabilidad del centro y los recorridos fluviales suaves se adaptan a distintos niveles de movilidad.

Wat Xieng Thong, Luang Prabang.
Wat Xieng Thong, Luang Prabang.

Viajeros valoran el ambiente seguro y el trato respetuoso. Conviene reservar alojamientos céntricos para evitar traslados largos.

George Town (Penang), Malasia: patrimonio multicultural

Inscripta por su arquitectura y mezcla china, malaya e india, la ciudad suma reputación médica regional, algo apreciado por mayores.

Templo kek lok si , Penang, Malasia.
Templo kek lok si , Penang, Malasia.

Los murales al aire libre, los “hawk centers” con puestos vigilados y las veredas renovadas facilitan días de poca exigencia física.

Gyeongju, Corea del Sur: capital histórica a cielo abierto

Túmulos reales, templos y museos permiten comprender siglos de historia en un radio manejable. Corea del Sur puntúa alto en seguridad y transporte.

Templo Bulguksa en Gyeongju, Corea del Sur.
Templo Bulguksa en Gyeongju, Corea del Sur.

Existen buses turísticos de circuito que reducen caminatas extensas y guías en varios idiomas.

Hoi An, Vietnam: casco peatonal y oficios vivos

Su centro antiguo iluminado por faroles es mayormente peatonal y concentra talleres de seda, sastrerías y cocina tradicional.

Hội An, Vietnam.
Hội An, Vietnam.

La oferta de hoteles boutique suele incluir bicicletas de paseo y traslados cortos. Es un destino valorado por la amabilidad local y por actividades de baja intensidad, como clases de cocina.

Tainan, Taiwán: templos, mercados y civismo cotidiano

La ciudad más antigua de la isla destaca por santuarios activos, mercados limpios y una cultura cívica que se percibe en la calle.

Templo de Xuan Kong, ciudad de Tainan, Taiwán.
Templo de Xuan Kong, ciudad de Tainan, Taiwán.

Taiwán mantiene buenos estándares de seguridad y salud pública. La red de buses y taxis es clara, y la gastronomía es sabrosa sin ser agresiva.

Muscat y Nizwa, Omán: tranquilidad del desierto y legado omaní

Con fortalezas restauradas, zocos ordenados y rutas en excelente estado, el sultanato es referencia regional en seguridad personal, de acuerdo con rankings de riesgo de viaje.

Nizwa, Omán.
Nizwa, Omán.

Las excursiones culturales se pueden organizar en tramos cortos y con vehículos cómodos.

Samarcanda y Bujará, Uzbekistán: ruta de la Seda con accesos mejorados

Las madrazas y plazas históricas fueron restauradas con criterios que priorizan la visita segura y guiada. El tren de alta velocidad entre ciudades reduce tiempos en ruta.

Principal mercado de Bujará, Uzbekistán.
Principal mercado de Bujará, Uzbekistán.

La presencia policial es visible sin resultar invasiva, y hay circuitos pensados para caminatas cortas.

Cómo elegir según necesidades personales

  • Si priorizás salud cercana: Penang y Taiwán destacan por clínicas y hospitales confiables.
  • Si querés caminar sin apuro: Hoi An, Luang Prabang y Kanazawa ofrecen centros compactos.
  • Si buscás trenes cómodos: Japón y Uzbekistán tienen rutas ferroviarias prácticas para mayores.
  • Si valorás la baja criminalidad: Japón, Taiwán y Corea del Sur figuran alto en índices de seguridad.

Consejos prácticos para una estadía más segura

  • Reservá alojamientos céntricos y con ascensor; confirmá habitaciones en pisos bajos para reducir escaleras.
  • Contratá seguros de viaje que cubran preexistencias y telemedicina.
  • Optimizá traslados con trenes o choferes locales verificados; evitá cambios innecesarios de hotel.
  • Llevá tarjetas con direcciones en el idioma local y apps de mapas offline para orientarte sin estrés.
