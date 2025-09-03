Arte y cultura en Encarnación como opción de turismo interno durante el fin de semana

La posible clasificación de la Selección Paraguaya de Fútbol al Mundial Norteamérica 2026 puede ofrecer una oportunidad única para disfrutar un fin de semana largo de turismo interno en la bella Encarnación. La capital de Itapúa es un destino ideal durante todo el año, por su variada agenda y sus lugares únicos para disfrutar con la familia.

El principal atractivo de la ciudad es, sin dudas, la playa, pero el clima del fin de semana puede no prestarse para un chapuzón en el río. No obstante, los bellos paisajes y atardeceres en la Costanera siguen siendo una propuesta tentadora.

Más allá de las opciones de esparcimiento, destaca esta semana la gran agenda cultural que ofrece la Libroferia Encarnación, que estará habilitada hasta el domingo 7 de agosto en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE). La gran fiesta cultural expone miles de libros de las mejores editoriales del país, además de dar la posibilidad de conocer a escritores y grandes exponentes de la literatura, nacionales e internacionales.

Este año, también apuesta por una variada agenda cultural, donde destacan presentaciones de teatro, música y una convención de cómic. Está abierta de 8:00 a 22:00, con acceso libre y gratuito. Además, todos los museos y el minizoológico de la ciudad permanecerán disponibles para el público.

Libroferia Encarnación

Inició este martes con un despliegue de varias actividades y promete más de 100 eventos multidisciplinarios, ideales para todos los gustos y todas las edades. La noche de este jueves vestirán la Albirroja y montarán una pantalla gigante en medio de la feria de libros, para vibrar junto al país por lo que puede ser una clasificación al Mundial.

El viernes ofrecerán una noche musical desde las 20:00, con la presentación en concierto del Grupo de Choro Cinema Mudo. Para el cierre de la velada, la reconocida artista Liza Bogado presentará su concierto “Laboratorio del alma”.

El sábado continuará la noche musical con la presentación del “Concierto de Guaranias”, con Ricardo Flecha y Óscar Fadlala, a las 20:00. La armonización musical terminará con el espectáculo del popular grupo Purahéi Soul.

El domingo será de pura diversión con el Fan Festival Tiempo Extra 11, desde las 14:00. Luego, desde las 15:00, habrá un show infantil presentado por el grupo de teatro HDR. Desde las 17:00 se cambiará el estilo para disfrutar del rock con los grupos musicales Lateral, Edén, Nova, Lado B y otros.

Para las 19:00, la gran feria cerrará con un homenaje a la Guarania, realizado por la Orquesta Juvenil de Encarnación y, posteriormente, con el show de Brian Gross Band.