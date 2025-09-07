Viajes

Oaxaca, México: tradición, artesanía y sabores ancestrales que todo viajero debe conocer

Oaxaca, reconocido por su diversidad cultural única, se alza como un ejemplo paradigmático de los “Pueblos Mágicos” de México; aquí, la riqueza indígena se entrelaza con prácticas contemporáneas, creando un entramado que celebra la vida cotidiana.

Por ABC Color
07 de septiembre de 2025 - 10:46
Qué es un “Pueblo Mágico” y por qué Oaxaca destaca

Según la Secretaría de Turismo de México, la denominación reconoce localidades con atributos simbólicos, historia y manifestaciones culturales singulares, con participación comunitaria en su gestión.

En Oaxaca, la diversidad lingüística y la continuidad de prácticas indígenas hacen que esa “magia” esté menos en lo escénico y más en la vida cotidiana: ferias comunitarias, calendarios rituales, mercados que conservan el trueque y una intensa relación con la milpa.

Artesanías que hablan del territorio

  • Textiles de telar de cintura: rebozos y huipiles teñidos con tintes naturales —añil, grana cochinilla, cempasúchil— y diseños que codifican linajes y paisajes.
  • Barro negro y otras cerámicas: desde acabados bruñidos hasta gres de alta temperatura. Muchas familias trabajan en talleres abiertos; si los visitás, pedí ver el proceso completo.
  • Alebrijes y tallas en madera: figuras oníricas que hoy incorporan sellos de procedencia y acuerdos de manejo forestal.
  • Cestería, palma y jícaras: utilitarios y arte contemporáneo conviven.

Sabores ancestrales: del maíz al mezcal

  • Maíces nativos: tortillas gruesas, tlayudas y tamales.
  • Moles y estofados: recetas con chiles, semillas y hierbas de temporada; cada comunidad ajusta los perfiles de dulzor, amargor y picor.
  • Cacao y chocolate: bebidas espumosas con metate, a veces mezcladas con maíz o almendras.
  • Mezcal: con Denominación de Origen, se elabora con agaves silvestres y cultivados.

Ritualidad y patrimonio vivo

En mercados y plazas, la música de banda, los bordados ceremoniales, la herbolaria y la medicina tradicional conviven con la vida diaria.

Para muchas comunidades zapotecas, mixtecas, chinantecas, mazatecas o chatinas, la “fiesta” no es espectáculo sino reciprocidad: si asistís, observá códigos locales, pedí permiso para fotografiar y contribuí a la economía comunitaria sin interferir con los rituales.

Qué distingue a estos destinos frente al turismo masivo

Los pueblos mágicos de Oaxaca apuestan por experiencias de pequeña escala: talleres abiertos donde aprendés a teñir con cochinilla, cocinas de fogón donde la nixtamalización se ve y se huele, y caminatas interpretativas que conectan cerros sagrados con relatos orales.

La apuesta no es “todo incluido”, sino hospitalidad comunitaria basada en confianza.

