Isla de Borneo: joya natural con orangutanes y arrecifes

La isla de Borneo es la tercera más grande del mundo y se reparte entre Malasia, Indonesia y Brunéi.

La parte malasia ocupa el norte de la isla, organizada en dos estados con extensas selvas, montañas kársticas y litorales con arrecifes y manglares.

Por qué visitar este sitio

orangután de Borneo (Pongo pygmaeus), el mono narigudo (Nasalis larvatus), el elefante pigmeo y aves endémicas. Diversas plantas carnívoras del género Nepenthes y flores gigantes del género Biodiversidad excepcional: en estas selvas viven el(Pongo pygmaeus), el mono narigudo (Nasalis larvatus), el elefante pigmeo y aves endémicas. Diversas plantas carnívoras del géneroy flores gigantes del género Rafflesia atraen a botánicos y curiosos.

Selvas antiguas : estudios de conservación estiman que buena parte del bosque húmedo de Borneo tiene orígenes que se remontan a decenas de millones de años, con una complejidad ecológica difícil de replicar en otros trópicos.

Patrimonio reconocido: áreas emblemáticas de la porción malasia están listadas por organismos internacionales por su geología, cuevas y sistemas kársticos, además de su flora y fauna.

Buceo de clase mundial: islas y atolones cercanos concentran tortugas, cardúmenes y macrofauna, con visibilidad que seduce tanto a principiantes como a especialistas.

Lea más: Caye Caulker: tranquilidad caribeña y aventuras bajo el mar en un rincón de Belice

Experiencias de ecoturismo

Observación de fauna: caminatas guiadas al amanecer y atardecer maximizan la posibilidad de ver primates, aves endémicas y plantas raras. Los guías locales suelen incorporar rastreo de huellas y hojas comestibles, y explican prácticas tradicionales de bajo impacto.

Centros de rehabilitación: algunos reciben primates rescatados del tráfico ilegal o de la deforestación. Allí se prioriza la reinserción al bosque, con protocolos de mínima interacción humana.

Bosque y río: los safaris fluviales permiten avistar monos narigudos y aves acuáticas entre manglares, además de entender cómo el agua conecta los ecosistemas de montaña con la costa.

Karst y cuevas : sistemas cavernosos con estalactitas, ríos subterráneos y colonias de murciélagos son una ventana a procesos geológicos y a cadenas tróficas poco visibles.

Mar y arrecifes: el buceo y el snorkel muestran paredes coralinas, tortugas verdes y tortuga carey, y una gran diversidad de nudibranquios. Operadores con certificaciones ambientales limitan grupos y protegen zonas de anidación.

Lea más: La magia de Jiufen, Taiwán: entre faroles, té y mitos de Studio Ghibli

Tips para viajeros