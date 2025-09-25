Fulgencio Yegros: Festival del Licor 2025 se suma como opción perfecta para el “finde largo”

El distrito caazapeño celebrará su tradicional fiesta los días 27 y 28 de septiembre en la Plaza 17 de diciembre. La actividad combina historia, gastronomía y música, con entrada libre y gratuita.

El evento coincide con el fin de semana largo por el feriado del lunes 29 de septiembre, lo que lo convierte en una alternativa ideal para el turismo interno.

El Festival del Licor nació en 2009 y desde entonces se consolidó como la principal celebración de la ciudad. La actividad fue declarada de interés nacional, cultural y artístico por su aporte a la identidad local y a la promoción turística.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Fulgencio Yegros y del Centro Comunitario Cultural, con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

Durante el festival se presentarán más de 30 variedades de licores artesanales, elaborados con frutas tradicionales como naranja, piña y kiwi, además de combinaciones novedosas como chocolate, coco, yerba mate y huevo.

El licor de pacurí, hecho con una fruta nativa de la zona del río Pirapó, será la bebida emblemática del encuentro. También habrá vinos locales, embutidos, dulces caseros y platos típicos como el asado a la estaca.

Además de la propuesta gastronómica, el festival contará con presentaciones de danza, música folclórica y grupos nacionales como Chiche Muriel, Cumbre Bohemia y K-chiporros, además de DJs que animarán las noches.

La agenda incluye la elección de Miss Yegros 2025, que reunirá a la comunidad en torno a la belleza y el talento juvenil.