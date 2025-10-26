Skiplagging: qué es y qué riesgos implica esta estrategia para ahorrar en vuelos

El skiplagging, también conocido como “salto de conexión” o “billete de ciudad oculta”, consiste en reservar un vuelo con la intención de descender en una parada intermedia, eludiendo así el tramo final del trayecto. Es una táctica que los viajeros audaces utilizan frecuentemente para reducir gastos en sus viajes, pero que puede salir mal.

Una de las primeras obvias desventajas es que se deberá viajar solo con equipaje de mano, ya que las valijas que van en bodega generalmente se despachan a destino final. Así que no es una opción bajarte en Miami si tu equipaje va a Chicago.

Otro riesgo es que por motivos climatológicos o de otra índole, la aerolínea modifique a último momento el aeropuerto en el cual se realizará la escala.

Lea más: Estos son los errores más comunes al planear un viaje y así podés evitarlos

Las tarifas y condiciones de venta de boletos de avión generalmente prohíben el uso del skiplagging. Los viajeros que utilicen esta técnica deben estar conscientes del riesgo de violar términos de servicio y sufrir restricciones por parte de las aerolíneas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro de los riesgos principales es el de la cancelación del boleto de retorno: algunas aerolíneas pueden cancelar automáticamente un boleto de regreso no si no se utilizó un tramo del vuelo de ida, lo que puede representar un riesgo significativo para los viajeros que planean regresar por la misma aerolínea.

Ventajas del “skiplagging” o “billete de ciudad oculta”

La ventaja más obvia del skiplagging es el potencial ahorro económico. Los vuelos a destinos finales poco concurridos a menudo son más baratos que los viajes directos a ciudades más populares.

Dado que este método se basa en encontrar rutas más económicas, los viajeros pueden encontrar opciones que mejor se ajusten a su presupuesto y horario.

Lea más: Cómo viajar ligero sin olvidar lo esencial

En algunas ocasiones, los vuelos con múltiples tramos pueden ser más accesibles y tener más disponibilidad de asientos que los directos.

El skiplagging presenta tanto oportunidades de ahorro como riesgos considerables. Aquellos que decidan utilizar esta estrategia deben ser muy conscientes de los términos y condiciones de las aerolíneas y tener en cuenta los posibles inconvenientes. Cualquier viajero interesado en esta técnica debe evaluarla cuidadosamente para determinar si los beneficios potenciales superan los riesgos involucrados.