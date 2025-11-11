Ait Benhaddou: Patrimonio de la Humanidad que encanta a cineastas y viajeros

En la ladera de una colina, a orillas del río Ounila, se levanta uno de los paisajes más icónicos del sur de Marruecos: Ait Benhaddou, un ksar —conjunto fortificado de viviendas de adobe— cuya silueta de torres almenadas y callejuelas de tierra ha cautivado tanto a caravanas de antaño como a directores de cine de medio mundo.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, este enclave resume dos vertientes irresistibles para el viajero contemporáneo: la densidad de una historia pre-sahariana y la fascinación por una arquitectura que, sin proponérselo, se volvió cinematográfica.

Visitar Ait Benhaddou es atravesar capas superpuestas de tiempo y ficción. Cada puerta de madera labrada, cada muralla o granero comunal habla de antiguos sistemas de defensa y convivencia; cada rincón que recuerda una escena de Lawrence of Arabia o Gladiador revela cómo el ksar se convirtió en un “plató vivo” sin perder su esencia.

Lea más: Top 5 de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La matriz de barro que perdura

El adobe —mezcla de barro, paja y agua— no es solo un material. En Ait Benhaddou, es una tecnología social adaptada al clima del Alto Atlas: regula la temperatura, preserva la humedad y dialoga con el paisaje.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las kasbahs —residencias fortificadas de las familias más influyentes— se distribuyen en terrazas, con patios interiores, celosías y estrechos pasadizos que aprovechan cada sombra. El resultado es un urbanismo orgánico que ofrece un recorrido ascendente hasta la agadir o granero en lo alto, la pieza que corona la defensa y la vida comunitaria.

La restauración, en buena parte llevada a cabo con técnicas tradicionales, ha buscado frenar la erosión del viento y de las crecidas del río. A diferencia de modelos de preservación que “congelan” los espacios, en Ait Benhaddou aún persiste el pulso de lo cotidiano: talleres de artesanos, pequeños comercios y algunas viviendas ocupadas conviven con una afluencia turística en aumento. Ese equilibrio —frágil— es parte de su singularidad.

Lea más: Patrimonio de la Humanidad: explorá la fascinante Isla de Gorée y su historia conmovedora

De la ruta caravanera al imaginario global

Antes de ser un decorado, Ait Benhaddou fue un puerto terrestre. Situado en la antigua ruta que unía Marrakech con el Sahara y, más allá, con Tombuctú, el ksar funcionó como punto de intercambio de sal, oro, especias y saberes. En sus portones se controlaban tributos y se tejían alianzas; en sus techumbres, secaban cereales protegidos por muros que repelían incursiones.

A mediados del siglo XX, el magnetismo visual del lugar llamó la atención de la industria cinematográfica. A partir de allí, su imagen empezó a viajar de otra manera: desde epopeyas como Lawrence of Arabia y The Man Who Would Be King (El hombre que sería rey, 1975) , hasta superproducciones como Gladiador y series como Game of Thrones, el ksar ha sido Alejandría, una ciudad oriental atemporal o una fortaleza imaginaria.

El cine no solo multiplicó su fama; también contribuyó, con rodajes y tasas, a financiar parte de su conservación.

Arquitectura que parece ficción — y es real

Lo que en pantalla puede parecer un decorado construido ad hoc es, en realidad, una síntesis arquitectónica amazigh y pre-sahariana con siglos de evolución.

Los torreones con frisos geométricos, las bandas de ladrillo y las superficies enlucidas reflejan un repertorio de símbolos y técnicas que se repite con variaciones en todo el valle del Ounila.

La topografía manda: la trama se adapta a la pendiente, abriéndose en repliegues y escalinatas que obligan al cuerpo a un ritmo de ascenso pausado.

Lea más: Kakadu, Australia: un viaje a la biodiversidad y cultura aborigen bajo un mismo cielo

Esa experiencia del movimiento —subir al amanecer para ver encenderse el adobe de ocre a dorado, descender al atardecer cuando la luz de caléndula suaviza aristas— es parte esencial de la visita. La fotogenia del lugar no es un accidente: es el encuentro entre materia cruda, geometría y un clima que esculpe sombras nítidas.

Cómo llegar y cuándo ir

Ait Benhaddou se encuentra a unos 30 kilómetros al noroeste de Ouarzazate y a unas cuatro horas por carretera desde Marrakech, cruzando el puerto de Tizi n’Tichka a través del Alto Atlas.

Las mejoras recientes en la ruta han reducido tiempos, pero el trayecto sigue ofreciendo curvas cerradas y vistas espectaculares: conviene tomarlo con calma. Existe transporte público hasta Ouarzazate y transporte compartido o privado para el último tramo; muchos visitantes optan por excursiones organizadas de un día desde Marrakech, aunque alargar la estancia permite explorar con menos prisa.

La mejor época: de otoño a primavera. En verano, el calor puede ser intenso a mediodía. Las primeras horas de la mañana y el ocaso no solo alivian la temperatura; también revelan la paleta cromática más sugerente del adobe.

Tras lluvias, el río Ounila puede crecer; en la actualidad, un puente peatonal facilita el acceso incluso cuando el vado tradicional no es practicable.

Qué esperar en la visita

El ingreso al ksar suele implicar una contribución para el mantenimiento comunitario. Al cruzar, se suceden callejones con tiendas de artesanía, alfombras, pinturas sobre madera y objetos de metal repujado.

Algunos rincones están señalizados con placas que recuerdan rodajes célebres; otros se mantienen tal cual, con paredes que muestran, sin maquillaje, el trabajo del barro. En la cota superior, el antiguo granero comunal ofrece una vista panorámica del valle y de la ciudad nueva, levantada al otro lado del río.

Contratar un guía local puede enriquecer la experiencia: además de ubicar la historia del clan que da nombre al lugar, ayudan a distinguir capas constructivas, entender la función de cada espacio y leer los relieves que decoran las torres.

Para quienes buscan fotografías, conviene dedicar tiempo a encuadres no solo desde dentro del ksar, sino también desde la ribera opuesta, donde la silueta completa se perfila con el río y las palmeras en primer término.

Más allá del ksar: el valle del Ounila y Ouarzazate

Quien disponga de tiempo encontrará en el valle del Ounila una secuencia de pueblos de adobe, palmerales y kasbahs que permiten entender Ait Benhaddou en su contexto.

Telouet, con la kasbah del pachá Glaoui, añade un capítulo de historia política y decoración interior que contrasta con la sobriedad del ksar. En Ouarzazate, los estudios de cine y el museo del cine ofrecen una mirada al reverso de las superproducciones que han hecho famoso a este rincón del Atlas.

La gastronomía local, centrada en tajines, cuscús y panes cocidos en hornos comunales, completa el cuadro. Una pausa en terrazas con vista al ksar permite observar cómo la luz cambia minuto a minuto: un recordatorio de que, al final, el gran director aquí es el sol.

La razón de fondo

Visitar Ait Benhaddou no es solo “ir a ver donde se filmó tal o cual escena”. Es reconocer cómo una arquitectura nacida de necesidades climáticas, sociales y defensivas alcanzó una belleza formal que interpela a la cultura global.

El cine, con su poder de amplificar imágenes, no hizo más que mostrar al mundo lo que ya existía: un paisaje humano de barro y luz, tallado a ritmo de siglos.

Esa doble condición —historia viva y escenario— es la que convierte a Ait Benhaddou en una parada esencial en el sur de Marruecos. Aquí, la ficción se apoya en la realidad, y la realidad, a su modo, supera a la ficción.