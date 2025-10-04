Kakadu, Australia: un viaje a la biodiversidad y cultura aborigen bajo un mismo cielo

Un parque vivo donde la biodiversidad y el legado aborigen marcan el ritmo del viaje

A tres horas por carretera desde Darwin, Australia, el Parque Nacional Kakadu se despliega como una de las grandes reservas de patrimonio natural y cultural del planeta.

Su doble reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Unesco —por su biodiversidad excepcional y por las huellas de ocupación humana que se remontan a decenas de miles de años— lo convierte en un destino singular: aquí el turismo ocurre en tierras sagradas y bajo la guía de quienes las habitan desde tiempos inmemoriales, los pueblos Bininj/Mungguy.

Con casi 20.000 kilómetros cuadrados de extensión, Kakadu reúne mosaicos de humedales, acantilados de arenisca, llanuras aluviales y bosques monzónicos que concentran una fauna emblemática: cocodrilos de estuario, casuarios, wallabies, aves migratorias y una diversidad de peces y reptiles poco común. Pero la experiencia trasciende lo paisajístico.

Las galerías de arte rupestre de Ubirr y Burrungkuy (Nourlangie) son ventanas a una continuidad cultural que se expresa en pinturas de estilo “rayos X” y escenas de caza, ceremonial y contacto con navegantes de otras latitudes.

Muchas de estas obras han sido repintadas a lo largo de generaciones, un registro vivo que se interpreta hoy con protocolos acordados entre las comunidades y los gestores del parque para proteger su significado.

Kakadu es también un modelo de cogestión. La tierra pertenece a los propietarios tradicionales y está arrendada a Parks Australia, una relación que se traduce en decisiones compartidas sobre conservación, acceso y transmisión de saberes.

La toponimia, los relatos y las normas de visita reflejan esa gobernanza.

Seis estaciones para un mismo territorio

Lejos de la división clásica en estación seca y húmeda, Kakadu se entiende mejor a través de las seis estaciones indígenas, que ordenan el calendario de flora, fauna y personas.

En Yegge y Wurrgeng —los meses más frescos y secos— muchas pistas están abiertas y el acceso a cañones y miradores es más sencillo.

Con la llegada de Gunumeleng y Gudjewg —cuando el monzón se impone— los humedales como Yellow Water se desbordan, las cascadas como Jim Jim y Twin Falls rugen con fuerza (aunque los cierres por seguridad son frecuentes) y el paisaje cambia de una semana a otra.

Esta temporalidad condiciona la experiencia del visitante: un mismo sitio puede ofrecer navegación entre papiros y jacintos de agua en la estación húmeda y caminatas por llanuras resecas en la seca.

Los guardaparques y guías locales orientan sobre accesos, riesgos y lecturas culturales del entorno, desde plantas comestibles hasta señales del cielo.

Viajar con respeto en tierras sagradas

La etiqueta en Kakadu no es un formalismo, es una forma de relación. Algunas áreas están cerradas por motivos culturales o ambientales; otras requieren no fotografiar ciertos paneles de arte rupestre.

Se recomienda adherir a las señalizaciones y participar en charlas interpretativas, donde se explican prácticas de cuidado del país —como la quema estratégica— y se comparten historias que no se encuentran en los paneles.

El parque exige un pase de visita, cuyos ingresos financian programas de conservación, control de especies invasoras y empleo de guardaparques indígenas.

También hay recomendaciones estrictas de seguridad: mantener distancia de cursos de agua por la presencia de cocodrilos, respetar cierres temporales y prepararse para condiciones de calor extremo.

Itinerarios y claves para una visita responsable

La mayoría de los viajeros entra por el poblado de Jabiru, base de servicios y punto de partida para Ubirr y Burrungkuy.

Los cruceros por Yellow Water ofrecen observación de aves al amanecer o atardecer, mientras que rutas 4x4 llevan a gargantas y cascadas cuya accesibilidad varía según la estación. Alojamientos, campings y áreas de día están distribuidos para limitar impactos y favorecer la interpretación.

Para planificar, conviene: