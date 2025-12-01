Turismo interno: tres destinos con Sello Verde para visitar en Guairá

Con la proximidad del feriado del 8 de diciembre, las familias que ya cumplieron con la tradicional visita a la Basílica de Caacupé pueden aprovechar la ocasión para explorar otros atractivos del interior. En el departamento de Guairá destacan tres locales turísticos recientemente distinguidos con el Sello Verde de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), gracias a sus buenas prácticas ambientales y su compromiso con la naturaleza.

Salto Suizo

El primero de ellos es el emblemático Salto Suizo, ubicado en la cima de la Cordillera del Ybytyruzú, uno de los paisajes más imponentes del país. Además de su tradicional mirador natural, el lugar ofrece hospedajes con infraestructura de primer nivel y actividades de ecoaventura que atraen cada fin de semana a visitantes de todo el país.

Las tarifas por noche en sus cabañas suizas, con capacidad para cuatro personas, oscilan entre G. 900.000 (de domingo a jueves) y G. 1.000.000 (viernes y sábado). Asimismo, los toneroles Pandorín, diseñados para dos personas, tienen un costo de G. 700.000 en días de semana y G. 750.000 los fines de semana.

Todas las opciones incluyen frigobar, además de horarios establecidos de check-in (15:00) y check-out (11:00).

El sitio también es reconocido por su amplia oferta de ecoaventura. Entre las actividades se encuentran una tirolesa de 200 metros de ida y 300 metros de retorno, con un costo de G. 100.000 por persona; arborismo por G. 50.000; escalada al mismo precio; y paseos a caballo por G. 100.000. Para reservas, el contacto habilitado es el (0981) 113-833.

Granja Ecológica Francisca

Otro de los destinos con Sello Verde es la Granja Francisca, ubicada en Independencia, un espacio orientado al turismo ecológico y de interacción con la fauna. Su mini zoológico alberga más de 200 ejemplares rescatados, lo que representa un atractivo destacado para familias y amantes de los animales.

El lugar ofrece diversas modalidades de visita, desde pasar el día a precios de G. 30.000 por persona (con acceso a piscina) o G. 20.000 (sin piscina), hasta alojamientos más completos. Entre ellos se encuentra la cabaña para ocho personas, cuyo costo por pareja es de G. 300.000, con desayuno incluido. Para niños mayores de cinco años se abona G. 50.000 y para acompañantes adultos, G. 120.000.

También disponen de los bungalows Gitana, con precio de G. 250.000 por pareja, además de un área de camping, que incluye sanitarios, senderismo, piscina, parrilla y estacionamiento por solo G. 50.000 por persona. Más información se puede obtener al (0981) 548-626.

Posada Turística Pablito Róga

En tercer lugar figura la Posada Turística Pablito Róga, un acogedor emprendimiento de Mbocayaty del Guairá, ideal para quienes buscan descanso y confort. Con el lema “¡Experiencia única!”, esta posada combina naturaleza y comodidad en ambiente familiar

El sitio cuenta con cinco bungalows bautizados como Ailen, Raquel, Abigail, Emma y Pykasú. Todos están equipados con cama matrimonial, TV por cable, baño privado, aire acondicionado y frigobar. El costo por persona es de G. 150.000, con desayuno incluido, y la administración prepara combos especiales para grupos y familias.

Además de los bungalows, Pablito Róga dispone de un salón multiuso para reuniones, celebraciones o actividades sociales, y de una amplia piscina para adultos y niños, convirtiéndose en un punto ideal para escapadas cortas. Para consultas y reservas, se puede llamar al (0981) 167-898.

Sello Verde

La certificación del Sello Verde reconoce a los emprendimientos turísticos que impulsan acciones sostenibles, tales como el uso responsable de recursos, el tratamiento adecuado de residuos, la preservación del entorno natural y la promoción de prácticas de turismo consciente.

Desde la Senatur destacan que Guairá es uno de los departamentos con mayor crecimiento en materia de turismo ecológico, gracias a la combinación de cerros, bosques, saltos naturales y emprendimientos que han apostado por mejorar su oferta sin dañar el ecosistema.

De cara al feriado de este 8 de diciembre, se prevé un aumento considerable de visitantes, por lo que los administradores recomiendan realizar reservas anticipadas, especialmente en alojamientos y actividades de aventura.