Turismo Interno: Santiago invita a descubrir su legado jesuítico y su riqueza cultural

La comunidad de Santiago, Misiones, conocida como la Capital de la Tradición Misionera, está ubicada al sur, a unos 275 kilómetros de Asunción. Forma parte del circuito de las reducciones jesuíticas y se posiciona como un atractivo para el turismo interno. La ciudad, rodeada de naturaleza y valor histórico, conserva patrimonios culturales, entre ellos una campana jesuítica con tres siglos de antigüedad. Según la inscripción que lleva, fue fundida en el año 1725.

La histórica campana se encuentra en el Museo Tesoros Jesuíticos de Santiago. En uno de sus costados presenta la inscripción: “S. BARBARA ORA PRONOBIS. AB OMNI FV GV RENO DEFENDE. AÑO 1725”, que traducido del latín significa: “Santa Bárbara, ruega por nosotros. Defiéndenos de todo fuego”. Esta pieza es uno de los principales tesoros que guarda el distrito y forma parte del legado jesuítico que identifica a la zona.

Otros atractivos

En el museo también pueden apreciarse estatuas barrocas de los siglos XVI y XVII, además de imágenes dedicadas a la pasión y muerte de Cristo. A un costado del edificio se encuentran los vestigios de la antigua Iglesia de Santiago, derribada en 1907 y en riesgo de desaparecer debido a las lluvias. A unos 17 kilómetros del casco urbano está el Monasterio Benedictino Tupãsy María, sitio ideal para quienes buscan días de retiro espiritual y oraciones.

El lugar ofrece además productos elaborados por los monjes, como detergentes, desodorantes de ambiente y enjuagues, muy apreciados por los visitantes. A pocas cuadras de la plaza central se ubica la emblemática Laguna San Isidro, un espacio natural ornamentado con esculturas de animales silvestres. Los viajeros suelen detenerse allí para tomar fotografías y compartirlas en sus redes sociales.

Gastronomía santiagueña

Hablar de Santiago, Misiones, es referirse también a su tradición gastronómica. Los locales del rubro ofrecen al visitante platos característicos como el asado a la estaca, el chorizo santiagueño, el batiburrillo y postres tradicionales, entre ellos crema de leche, queso paraguay con miel y arroz con leche. La gastronomía es un elemento clave que complementa la experiencia turística.

Visitar Santiago representa, además de turismo interno, una conexión con la historia jesuítica, la fe católica y la cultura tradicional del Paraguay. El distrito se posiciona como un destino que combina turismo religioso, patrimonial y cultural, ofreciendo al visitante una experiencia integral cargada de historia y tradición.

