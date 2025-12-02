Florianópolis: estas son las nuevas reglas para visitar la Isla de Campeche

La gestión del espacio, a cargo de la Prefectura de Florianópolis, busca un acceso más ordenado y transparente, limitando el número de visitantes y reforzando la fiscalización con drones y equipos en el lugar, detallan medios locales.

El acceso a la isla ahora está rigurosamente controlado con un límite diario y un sistema de tickets virtuales, por lo que se permitirá el acceso a un máximo de 800 personas por día.

Asimismo, los visitantes deberán obtener una autorización individual en formato de virtual, emitida exclusivamente a través del sitio web de la Prefectura de Florianópolis.

La tarifa es de 15 reales para la emisión del ticket, pero este no incluye ningún transporte marítimo, mientras que el embarque y desembarque solo está permitido entre las 09:00 y las 17:00.

Objetivo de las medidas

La nueva gestión busca proteger los atributos paisajísticos y arqueológicos de la isla, que conserva importantes grabados.

Por otra parte, los transportadores tienen la responsabilidad de orientar a los visitantes sobre la prohibición de ingreso de animales o cualquier objeto que pueda generar contaminación, otra de las reglas establecidas.

Otros datos apuntan que La Ilha do Campeche podría ser cerrada en situaciones de riesgo, como mal tiempo, mar peligroso o ausencia de monitores.

