Espíritu navideño se vuelve una excusa ideal para hacer turismo interno por Itapúa

Cada fin de semana largo, Itapúa se perfila como una de las primeras opciones para realizar turismo interno. El séptimo departamento destaca por ofrecer opciones para todo tipo de público y, en esta ocasión, no es la excepción.

Siempre sobresale Encarnación, con sus bellas playas, que este fin de semana albergará la mayor fiesta mariana de la región. Pero estos dos distritos ofrecerán otro tipo de actividades, enfocadas en el entretenimiento familiar. Se trata de Bella Vista Sur y Trinidad, donde se celebrará la apertura de la temporada navideña con grandes festivales.

La cita es para el domingo 7 de diciembre. La primera propuesta es “Navidad en Trinidad”, una gran feria que incluirá el encendido de luces navideñas en la plaza municipal.

Tendrá música en vivo, un patio gastronómico y artesanal, e iniciará a las 19:30. Se destacan las actuaciones de la banda Crisol y de Osvaldo Cantero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peregrinación náutica dará inicio a la Fiesta Patronal de la Virgen de Itacuá

Primera de nueve noches

En Bella Vista Sur, ese domingo comenzará la primera de las nueve noches de la gran feria preparada para la Navidad. Se trata de la 17ª edición de “9 noches, una sola Navidad”, una feria realizada junto al árbol navideño más grande del Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El evento combina artesanías, gastronomía, arte y espectáculos dedicados a compartir en familia. Además, cada año se habilita un espacio lúdico para los más pequeños.

Se desarrollará el domingo 7, lunes 8, viernes 12, sábado 13, domingo 14, y jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre. En total, nueve noches para disfrutar del evento navideño, desde las 19:00, en la plaza del barrio 8 de Diciembre.

El distrito de Bella Vista Sur se encuentra a 45 kilómetros de Encarnación por la ruta PY06; mientras tanto, Trinidad está a 30 km de la capital de Itapúa.