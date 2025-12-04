Peregrinación náutica dará inicio a la Fiesta Patronal de la Virgen de Itacuá

En la ciudad de Encarnación, cada 8 de diciembre, fecha en que se conmemora a la Virgen María, es tradicional acudir al santuario de la Virgen de Itacuá. La peregrinación está marcada por la fe y agradecimiento por favores recibidos, en forma de promesas.

Estudiantes, trabajadores, deportistas y demás peregrinan al encuentro con la imagen de la Madre de Dios, ubicada en una gruta a orillas del río Paraná.

La devoción a la Santa Madre de Itacuá tiene sus orígenes hacia inicios del siglo XX, cuando los navegantes pedían protección celestial para cruzar por un paso difícil en ese lugar, sobre el río Paraná, a la altura de la compañía Itacuá de Encarnación. Esto se debía a las fuertes corrientes y al fondo poco profundo y rocoso del cauce hídrico.

Los relatos narran cómo la figura de la Virgen aparecía para guiar a las embarcaciones desde la orilla donde actualmente se encuentra la gruta. Con los años, se construyó una capilla y la veneración creció hasta convertirse en el mayor centro mariano del sur del Paraguay.

El santuario, construido en un predio de tres hectáreas, está en la saliente de tierra llamada “Punta Itacuá”, ubicada a 9 km al sudeste del casco céntrico de la ciudad de Encarnación.

Preparativos para la fiesta

La Comisión de Apoyo a la Parroquia Virgen de Itacuá ultima detalles con las autoridades locales para el operativo de acompañamiento al peregrino.

En distintos puntos de la ciudad, como también sobre el camino Tupasy Rape, se disponen puntos con asistencia de bomberos y lugares de resguardo para los caminantes.

Para quienes viajan en vehículo, se habilitará un terreno privado como estacionamiento, cedido como gentileza para la celebración de la gran fiesta mariana. El lugar se halla a 300 metros del Santuario Natural.

Entretanto, el transporte público funcionará de manera habitual, con la oferta de un itinerario especial que viajará desde el Circuito Comercial hasta la Parroquia Virgen de Itacuá. El recorrido, como el costo de pasaje, debe ser tratado en la Junta Municipal de Encarnación.

Agenda de actividades

El domingo 7 de diciembre iniciarán las actividades por la víspera de la Fiesta Patronal. Para las 10:00 y las 17:00, el Padre Germán Rojas ofrecerá la Santa Misa de Víspera. Posteriormente, desde las 21:00 hasta las 23:00, en la explanada de la Parroquia se realizará adoración al Santísimo.

Para cerrar la jornada, desde las 23:00, rezarán el Santo Rosario, a cargo del Camino Neocatecumenal.

Durante la madrugada del 8 de diciembre, habrá tres misas previas a la celebración central: a las 00:00, a cargo del Padre Bernardo Martínez; a las 2:00, con el Padre Ramón Yesa; y a las 4:00, con el Padre Ydelio Aguinagalde.

La imagen de la Virgen realizará una procesión náutica a cargo del Club de Pesca y Casa Pacucuá, que llegará al Santuario por el río Paraná a las 6:45. Posteriormente, la misa central se desarrollará a las 7:00, a cargo del obispo de la Diócesis de Encarnación, monseñor Francisco Javier Pistilli.

Para las 10:00 está prevista otra misa, a cargo del Padre Oscar Vera; para las 12:00, el Ángelus, y los festejos culminarán con una santa misa a las 17:00, a cargo de monseñor Claudio Silvero.