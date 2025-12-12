Primeros turistas en disfrutar de la nueva arena de playa San José

Desde este viernes se permite nuevamente el acceso a la arena y al agua en la playa San José de Encarnación, luego de más de un mes en que estuvo inhabilitada por trabajos de mantenimiento. Los primeros visitantes en disfrutar de la renovada y reluciente arena destacaron la belleza del lugar.

La jornada estuvo marcada por el interés de quienes realizan turismo interno en la ciudad de Encarnación.

En su primer día de reestreno, la playa no contó con gran afluencia de turistas debido a la alerta meteorológica por posible tiempo severo en la región.

No obstante, algunos visitantes llegaron al sitio que, por fortuna, no registró precipitaciones de importancia durante la jornada. Por la tarde volvió a estar soleado y las temperaturas alcanzaron los 25 °C.

Los turistas presentes eran principalmente oriundos de Hernandarias, en Alto Paraná, donde un grupo de una escuela de handball aprovechó el viaje a la ciudad para conocer la emblemática playa. El responsable del grupo, el profesor David Arias, indicó que jugarán un amistoso con la selección encarnacena, por lo que no podían desaprovechar la oportunidad de conocer la playa más famosa de la región.

Además, estuvieron otros grupos de Asunción, una pareja de Brasil y un joven estadounidense, de nombre Max Megowen, quien está en Encarnación desde hace una semana con el objetivo de ingresar y conocer la playa más importante de la capital del verano en el Sur.

Sector gastronómico en crecimiento

El presidente de la Asociación de Gastronómicos de Encarnación, Marcelo Trussy Bello, expresó que la ciudad experimenta un aumento en la cantidad de locales habilitados para esta temporada. En el sector del microcentro suman 110 establecimientos, desde pequeños copetines hasta grandes restaurantes.

Según el gremio, se evidencia un aumento significativo de comensales provenientes de países extranjeros: argentinos en su mayoría, pero con un número creciente de turistas brasileños, rusos, alemanes y de otros países de Europa, por ejemplo.

Entre los menús más destacados, refirió que la comida tradicional es la más requerida por el público, siendo el vorí vorí la sopa más pedida, debido a su calificación como mejor sopa del mundo. Además, durante grandes eventos como el Mundial de Rally, se generó un importante movimiento que dinamizó el sector, lo que permite una mayor capacidad de inversión para esta temporada alta.