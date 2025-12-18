Prohibición del nudismo en Praia do Pinho reaviva debate sobre naturismo en Brasil

El nuevo plano director de Balneário Camboriú, aprobado sin alteraciones este miércoles, excluyó cualquier previsión de áreas reservadas al naturismo o prácticas semejantes. El documento anterior, de 2006, había formalizado la autorización del nudismo en Praia do Pinho.

Con la nueva redacción, el texto vuelve para sanción de la alcaldesa Juliana Pavan y, una vez firmado, el nudismo quedará prohibido en la playa.

Según la alcaldía, la medida atiende solicitudes de la Guarda Municipal, de la Polícia Militar y de parte de la comunidad local.

La Associação de Moradores de Taquaras reunió centenas de firmas para pedir el fin del nudismo en Praia do Pinho. La evaluación es que, con el tiempo, la playa habría perdido el sentido original del naturismo y pasado a ser escenario de actos ilícitos y delitos sexuales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Así se prepara Balneario Camboriú para recibir el Año Nuevo en la playa

Testimonios sobre la playa

Según denuncias y relatos, estos hechos ocurrían en la mencionada playa:

Flagrantes de actos obscenos

Abordajes para invitar a vecinos a participar en prácticas de swing (sexo entre parejas con intercambio de compañeros)

Descarte de residuos íntimos en la vegetación

Daños ambientales

Mientras el nudismo retrocede en Balneário Camboriú, en Florianópolis los concejales analizan el retorno de la práctica en la Praia da Galheta.

El proyecto de ley que prevé la regularización fue aprobado en la Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) el 24 de noviembre y, hasta este jueves, seguía tramitando en las demás comisiones de la Câmara Municipal, según confirmó el medio NSC Total.

La iniciativa pretende autorizar la práctica de naturismo en toda la franja de arena de la Praia da Galheta y se delimita que las áreas de senderos u otros espacios fuera no podrían recibir nudistas.

La Praia da Galheta de Florianópolis, es reconocida por naturalistas de todo Brasil desde la década de 1970, incluso antes de cualquier norma oficial. En 1997, la práctica fue reglamentada formalmente en el lugar. En 2016, sin embargo, la creación del Monumento Natural Municipal da Galheta revocó la autorización del naturismo y prohibió el nudismo en la playa.

Lea más: Dónde hay playas nudistas en Brasil y cómo se llega hasta ellas

Naturismo en Brasil

Tanto Praia do Pinho como Praia da Galheta ocupan un lugar simbólico en la historia del naturismo brasileño. Praia do Pinho es considerada el “berço do nudismo no Brasil” (la cuna) y fue proyectada nacionalmente por reportajes en revistas, además de contarse con antiguas placas, ya en la década de 1980, que establecían reglas claras para los visitantes.

En Florianópolis, Praia da Galheta se consolidó como referencia para naturalistas desde la década de 1970, y en 1997 obtuvo autorización oficial para el nudismo hasta la revocación de 2016.

Según quienes la practican, se defiende:

Autorrespeto

Autoconocimiento

Respeto al prójimo

Alimentación saludable

Preservación de la naturaleza

En las áreas naturistas, no está permitido fotografiar o filmar la playa, ni siquiera a distancia, sin la autorización de los visitantes.

Mientras Balneário Camboriú avanza para retirar cualquier respaldo legal al nudismo en Praia do Pinho, Florianópolis discute en el Legislativo si Praia da Galheta volverá a ser oficialmente reconocida como espacio naturista.