Así se prepara Balneario Camboriú para recibir el Año Nuevo en la playa

Para el Año Nuevo 2026, la alcaldía de Balneario Camboriú, Brasil, proyecta la presencia de cerca de un millón de visitantes en la Playa Central de la ciudad, ya que durante toda la temporada de alta demanda, el municipio recibe entre 1,5 y 2 millones de visitantes que permanecen al menos un día en la ciudad.

Con este movimiento, la administración municipal también prevé un crecimiento de entre el 5%-20% en el sector turístico local y se espera que la mayor parte de los visitantes sean residentes del estado de Santa Catarina que “bajarán a BC”, al igual que de Paraná, como también de países vecinos.

El secretario de Turismo de Balneario Camboriú, Evandro Neiva, atribuye el aumento de la estadía de los visitantes a la diversificación y actualización constante de los atractivos de la ciudad.

En una entrevista con el medio brasileño NSC Total, el funcionario destacó que cada año se lanzan dos o tres novedades, además de la renovación de las atracciones existentes, lo que incentiva el regreso de los turistas y el aumento del número de estadías prolongadas.

Fiesta en Año Nuevo

El punto principal para el Año Nuevo 2026 será el espectáculo pirotécnico de la “fiesta de la virada”, con una duración prevista de hasta 15 minutos.

El show será coreografiado, sincronizado y simultáneo, con un despliegue de colores en el cielo y una cuenta regresiva integrada a la famosa noria Big Wheel, que contará con una proyección especial para marcar el cambio de año.

Para los fuegos artificiales se utilizarán ocho balsas flotantes posicionadas en la Playa Central con 16 tipos diferentes de fuegos.

Finalmente, se confirmó que no habrá un show musical este año como uno de los atractivos principales, pero de igual manera habrá una distribución de 200 protectores auditivos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asistan al show.

