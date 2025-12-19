México advierte de seis playas donde no es seguro nadar en esta temporada vacacional

En un comunicado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) precisaron que, de acuerdo con el Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, estos litorales no alcanzan “las condiciones óptimas de salubridad” para los bañistas.

“Rebasaron el criterio de calidad establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 200 enterococos (NMP/100mL)”, destacó el informe.

Según la muestra, las seis playas que se deben evitar a finales de 2025 están en la ciudad fronteriza de Tijuana; Mismaloya, en el estado de Jalisco (oeste); El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora (noroeste); Barra del Tordo, en Tamaulipas (norte); y José Martí, en Veracruz (oriente).

Por otro lado, las dependencias aseguraron que este es solo el 2 % de las 289 playas estudiadas, pues el 98 % resultaron aptas para su “uso recreativo” en esta temporada decembrina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con estos resultados, sostuvieron que en este periodo del año hubo una reducción de 16 a seis litorales no aptos para su uso recreativo, en comparación con el muestreo publicado el 17 de julio.

El documento precisó que 283 de las playas son aptas para el uso de los bañistas y que estas se ubican en los 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros del territorio nacional.

Sobre la elaboración del estudio, las autoridades mexicanas detallaron que durante el periodo prevacacional, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) “realizaron 2.233 análisis de muestras de agua procedentes de las playas de mayor afluencia pública, de los principales destinos turísticos del país”.

La Cofepris y las APCRS subrayaron que implementarán “acciones inmediatas de saneamiento” para que estas seis playas alcancen las condiciones óptimas de salubridad y así prevenir riesgos a la salud de los turistas nacionales e internacionales.

México estima cerca de cinco millones de turistas nacionales y extranjeros para las vacaciones de Navidad, un crecimiento de más del 5 % en comparación con las cifras de 2024.