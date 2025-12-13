¡Atención viajeros! Estas son las playas habilitadas en Santa Catarina

El IMA de Santa Catarina, Brasil, divulgó el viernes último el nuevo informe de “balneabilidad” de las playas del litoral catarinense, es decir, de las playas que son aptas para el baño y las visitas de los turistas. Según el estudio, de los 251 puntos monitoreados, 189 están aptos para el baño, lo que representa el 75,3%.

Este es el quinto informe de la temporada de verano 2025/2026, publicado semanalmente entre los meses de octubre y marzo.

Las cifras corresponden a las muestras recolectadas entre el lunes y viernes últimos, y muestran un aumento en el porcentaje de lugares aptos en comparación con el informe de la semana anterior, en el que el 72,51% de las playas estaban aptas.

Es posible consultar los datos completos en el sitio web del IMA, que muestra en banderas azules y rojas los puntos aptos y no aptos, o directamente en el informe completo.

Florianópolis

En Florianópolis, el porcentaje de lugares aptos para el baño analizados fue inferior al valor estatal.

Mientras que el 75,3% de los puntos del Estado están aptos, el 68,97% de los puntos analizados en la capital obtuvieron resultados satisfactorios, lo que equivale a 60 de los 87 puntos.

Algunos ejemplos de las playas son:

Locales aptos:

Praia das Gaivotas ( Balneário Gaivota ).

Laranjeiras, Estaleiro y Estaleirinho ( Balneário Camboriú ).

La Praia de São Miguel ( Biguaçu ).

Canto Grande y Mariscal ( Bombinhas ).

La Daniela, Praia do Forte y Moçambique (Florianópolis).

Locales no aptos:

Armação da Piedade, Canto de Ganchos, Ganchos y Ganchos de Fora ( Governador Celso Ramos ).

La Praia do Pontal Norte ( Itapoá ).

Praia de Fora y a Guarda do Embaú ( Palhoça ).

La Praia Alegre y Armação do Itapocorói (Penha).

Criterios para considerar un punto apto o no apto

La clasificación se basa en la cuantificación de la bacteria Escherichia coli en el agua, de la que algunas cepas pueden causar enfermedades graves, como diarrea sanguinolenta, infecciones urinarias, neumonía o meningitis, al contaminar alimentos o agua, o por contacto.

Se considera que las aguas de una playa son aptas para el público cuando en el 80% o más de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas 5 semanas anteriores, en el mismo lugar, hay como máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

Se considera que las aguas de una playa son no aptas cuando en más del 20% de un conjunto de muestras recolectadas en las últimas 5 semanas anteriores, en el mismo lugar, el resultado es superior a 800 Escherichia coli por 100 mililitros o cuando, en la última recolección, el resultado es superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

Recomendaciones Después de Lluvias Intensas

El baño de mar no es recomendado en las primeras 24 a 48 horas después de lluvias de mayor intensidad, así como en las áreas cercanas a la salida de canales o galerías de aguas pluviales.

La razón es que el agua de lluvia puede arrastrar materiales contaminados, lo que compromete la calidad del agua del mar.

Desde el IMA de Santa Catarina, explicaron que para el proceso de análisis de las aguas de las playas las muestras son analizadas por el método fluorogénico, que consiste en la cuantificación de coliformes totales y Escherichia coli.

De octubre a marzo, el IMA realiza el monitoreo de la balneabilidad de las playas catarinenses semanalmente, y divulga el balance también semanalmente, los viernes.

Entre abril y septiembre, la investigación y la divulgación son mensuales.