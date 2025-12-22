Turismo resalta el 2025 como un año de fuerte proyección internacional

Este lunes, la Senatur dio a conocer su gestión y rendición de cuentas. Angie Duarte, la titular de Turismo señaló que los resultados alcanzados son el fruto de una estrategia integral, basada en la promoción y el fortalecimiento institucional.

Aseguró que los datos que presentó muestran las inversiones realizadas, programas ejecutados, fortalecimiento de la oferta turística, capacitación del capital humano, sostenibilidad, innovación y posicionamiento del Paraguay como destino turístico en esta región y en el mundo.

“El sector turístico generó oportunidades, preservó el patrimonio cultural, natural, y se posicionó como una herramienta fundamental para el crecimiento regional y la cohesión social”, afirmó la ministra Duarte.

1,8 millones de turistas

En cuanto a los números, destacó que entre enero y noviembre de este año nuestro país recibió más de 1,8 millones de turistas, que generaron al paísó ingresos por US$ 1.279 millones. De los qee US$ 195 millones corresponden al turismo interno, porque 1.200.000 paraguayos participaron de los feriados largos o días de la patria.

Agregó que ese desempeño representó un crecimiento del 103% en el flujo turístico, en comparación con el año anterior, que posicionando al país como “líder a nivel internacional en crecimiento del turismo”.

Campaña Buen Anfitrión

“Recibimos a los visitantes con la calidez y hospitalidad que nos caracterizan”, afirmó, al referirse a la campaña Buen Anfitrión, que se ejecutó en aeropuertos, pasos fronterizos y eventos turísticos.

Agregó que la iniciativa acercó tanto a paraguayos como a extranjeros una “experiencia auténtica”, que reafirma su identidad cultural.

En este punto, Angie Duarte resaltó que la campaña se ejecutó exitosamente bajo el turismo de reuniones (MICE). A lo largo del año, más de 236 eventos nacionales e internacionales generaron un movimiento económico (turismo y logístico) estimado en US$ 500 millones.

Entre los encuentros más destacados mencionó los Juegos Panamericanos Junior, el World Rally Championship (WRC), el Rally del Paraguay, la Asamblea de Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y el Congreso Iberoamericano del Asfalto Cila, entre otros.

Actividad aérea

En materia de conectividad aérea, la ministra dijo que el Paraguay amplió su red de rutas, con nuevas conexiones, entre elals Salta, Córdoba y Buenos Aires. “La conectividad aérea este año fue clave para el desarrollo del turismo con nuevas rutas a Salta, Córdoba y Buenos Aires, y reforzamos los vuelos directos a destinos de temporada como Río de Janeiro, Florianópolis y Punta del Este”, añadió.

Asimismo, la subsecretaria de Estado mencionó que Paraguay fortaleció su posicionamiento internacional mediante su participación en las principales ferias de turismo y misiones comerciales en ciudades estratégicas, además de su presencia en eventos nacionales.

Feria internacional de turismo

En estos espacios se destacó la riqueza natural y cultural del país, las rutas turísticas, la gastronomía, el arte, la música y la calidez de su gente. Más de 56.000 personas visitaron los stands de Paraguay, y miles de turistas arribaron al país como resultado directo de esas acciones de promoción.

Por último, la ministra de Turismo explicó que el informe es la confirmación de que Paraguay está creciendo, que el turismo paraguayo está produciendo oportunidades, integrando comunidades, atrayendo inversiones y generando orgullo.

“Sigamos construyendo juntos un Paraguay más fuerte, más conectado, más sostenible y más humano”, concluyó.