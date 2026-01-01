Conocé algunos destinos turísticos para vacacionar en Amambay

El Paraguay ofrece una gran cantidad de lugares para vacacionar haciendo turismo interno y el Departamento de Amambay no es la excepción.

Te presentamos algunas alternativas para elegir uno o más destinos turísticos en estas vacaciones; un establecimiento denominado ka’guy Piro’y, que conecta con el denominado Cerro Bandera, dos posadas para disfrutar del contacto con la naturaleza y un lugar tranquilo para reunirse, acampar y practicar pesca deportiva.

Ka’aguy Piro’y y Cerro Bandera, en Cerro Corá

El establecimiento denominado Ka’aguy Piro’y está ubicado en el distrito de Cerro Corá, cerca del Parque Nacional que lleva el mismo nombre, a poco más de 50 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero sobre la Ruta PY05; el sitio ofrece la posibilidad de ingresar al mirador natural denominado Cerro Bandera, que permite tener vistas espectaculares de la Cordillera del Amambay.

Además cuenta con un espacio para acampar; el ingreso al lugar cuesta G. 15.000, el derecho a acampar tiene un precio de G. 50.000, según los responsables del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acampar y pescar en Piundo

El lugar denominado Piundo se encuentra en la colonia Gasory, distrito de Cerro Corá a unos 60 kilómetros de Pedro Juan Caballero. En su casco principal cuenta con un espacio para acampar a orillas del Río Aquidabán o simplemente contemplar su maravillosa vista; muchos visitantes también aprovechan el cauce para practicar pesca deportiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posadas Chacurrú en PJC y Tupí en Zanja Pytã

Chacurrú Ecoturismo y Cabaña Lago Tupí, son dos atractivos turísticos muy conocidos y concurridos que quedan a 15 kilómetros del casco urbano de Pedro Juan Caballero. Ambos establecimientos ofrecen alojamientos, espacios de recreación y esparcimiento, camping, además de la aventura de hacer arborismo.

Los costos para disfrutar de un gran momento en ambos lugares son accesibles por lo que se han posicionado como destinos ideales para el turismo.

Lea más: Turismo interno: Centu Cué en Villa Florida se convierte en un lugar ideal para vacacionar en familia