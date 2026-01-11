AquaFoz: un portento azul

Se trata del segundo acuario más grande de Sudamérica (el primero es AquaRio) y se erige a escasos metros de la entrada a una de las Siete Maravillas del Mundo: las Cataratas de Iguazú.

Tiene por nombre AquaFoz y fue inaugurado a finales de 2025. Es, según los entendidos, una de las apuestas turísticas y científicas más fuertes de los últimos tiempos. Este complejo se encuentra estratégicamente ubicado en la avenida Das Cataratas (BR-469, KM 18).

Su construcción es considerada una proeza de la ingeniería: con 23.000 m² de área, su estructura de concreto es comparable a la de un edificio de 20 pisos. A saber, para su edificación se utilizaron 1.650 camiones mezcladores de concreto.

Técnicamente, el lugar cuenta con más de 200 bombas de agua y una red de tuberías de más de 24 km. Los visitantes pueden observar la vida acuática a través de paneles de acrílico importados de China, que tienen 19 centímetros de grosor y pesan 13 toneladas cada uno, soportando columnas de agua de hasta 6 metros de altura.

Dentro de sus 28 estanques que contienen en total 3,3 millones de litros de agua hay uno que llama la atención de sus visitantes: el estanque oceánico, que contiene dos millones de litros de agua salada, un volumen que supera, incluso, el caudal normal de las Cataratas del Iguazú.

La experiencia, denominada “Jornada por las Aguas”, consiste en un recorrido de 750 m. a través de tres niveles. Los visitantes inician el recorrido explorando el Alto, Medio y Bajo Iguazú, pasan por el río Paraná, atraviesan una Selva Inundada y la Amazonía, hasta llegar finalmente al Océano. Antes de ingresar a la estructura, el camino se inicia con el avistamiento de especies de reptiles como iguanas, serpientes y tortugas.

El acuario es el hogar de aproximadamente 10.000 animales de 300 especies distintas de agua dulce y salada. Entre las especies más relevantes se encuentran: el surubí del Iguazú. Se trata de un pez exclusivo del río Iguazú que está en peligro de extinción y es el foco central de los proyectos de conservación del acuario.

También se pueden ver tiburones y rayas, incluyendo los tiburones nodriza (también conocido como tiburón gato), leopardo (especie inofensiva que habita en las aguas del Pacífico), bambú (solitario y territorial) y puntas blancas (especie en peligro debido a la sobrepesca), además de rayas de agua dulce y marina.

En el recorrido a través del acuario también se pueden apreciar caballitos de mar, piraña, peces payaso (Nemo y sus parientes) y el dorado, que fue elegido como la mascota del proyecto. Por otra parte, la creación de AquaFoz representó una inversión de 140 millones de reales (casi US$ 26.000.000), financiada por el Grupo Cataratas, la empresa de turismo sustentable más importante de Brasil.

Más que un simple exhibidor de especies, el establecimiento es también un centro de investigación científica y conservación. Esto es vital porque el 70% de las especies del río Iguazú son endémicas (no existen en ningún otro lugar del mundo). De ahí su importancia, más allá de lo meramente turístico.

De hecho, AquaFoz tiene convenios con universidades como la Unila, UEM y Unioeste para el desarrollo de estudios ambientales. Además, una parte de lo recaudado por las entradas se destina directamente a financiar proyectos de conservación de la biodiversidad.

La entrada general para adultos cuesta 150 reales (unos G. 187.000), aunque la compra anticipada vía online cuesta R$ 135 (unos G. 168.000) . Existe una tarifa de R$ 60 (unos G. 75.000) para niños de 3 a 11 años, mientras que los menores de 2 años y 11 meses entran gratis. Hay opciones de media entrada (R$ 75, unos G. 94.000) para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

El acuario abre todos los días de 09:00 a 18:30. Es importante saber que el último ingreso permitido es a las 17:00. Para llegar desde Asunción, se debe tomar la Ruta PY02 con dirección al Este hasta llegar a Ciudad del Este. Tras cruzar el Puente de la Amistad hacia Foz de Iguazú (Brasil), se debe seguir por la Av. Juscelino Kubitschek y luego incorporarse a la Av. Das Cataratas (BR-469) en dirección al Parque Nacional. El acuario está ubicado cerca de la entrada al parque.

Otro punto a destacar es la accesibilidad. Todo el circuito fue diseñado con accesibilidad para personas con movilidad reducida e incluye experiencias sensoriales con sonidos y aromas. En el lugar se permite fotografiar para uso personal, pero está estrictamente prohibido usar flash, para proteger el bienestar de los animales.

Imaginar la magnitud de los tanques de AquaFoz es como pensar en el Tanque Oceánico como una gigantesca piscina que contiene tanta agua que, para llenarla, necesitarías vaciar más de 100.000 bidones de 20 litros; todo ese volumen de agua está sostenido por paredes de cristal tan gruesas como el largo de una mano extendida.

Al final del recorrido también existe una especie de patio de comidas y un lugar de venta de merchandising. Al lugar llegan visitantes de todas partes del mundo, pero mayormente habitantes de las tres fronteras (Paraguay, Argentina y Brasil).

Se trata de una experiencia inspiradora que ofrece, en especial para los paraguayos que no tenemos costa sobre el mar, una mirada al fondo del océano para tomar conciencia de la importancia de la preservación del medioambiente. Y también un momento para atesorar para siempre instantáneas fotográficas de vivencias inolvidables dentro de ese gran portento acuático de color azul.

Texto y fotos: Marta Escurra @marta_escurra