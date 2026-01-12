Carnaval Encarnaceno: miles de personas disfrutaron del ensayo de la gran fiesta

Ante una multitud se desarrolló el ensayo general del Carnaval Encarnaceno 2026, en la noche del domingo 11 de enero, en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido como el “Sambódromo Encarnaceno”.

Los clubes prepararon coreografías especiales para hacer una prueba de tiempo y de equipos de sonido.

Los corsos de la capital de Itapúa son un espectáculo único de gran despliegue escénico, ideal para programar una escapada de turismo interno por la región.

Debido a la gran concurrencia de público que se registra habitualmente en los ensayos generales, las comparsas realizan un espectáculo especial, pero sin utilizar los trajes y los destaques que aparecerán en la noche oficial.

Los organizadores del evento estimaron que más de 5.000 personas asistieron al ensayo de ayer. Los artistas hicieron pruebas de calzados, en especial para las figuras, así como la coordinación del recorrido de presentación con relación al tiempo estimado de circulación por los 400 metros del Sambódromo.

Las fechas programadas para la edición 100 del Carnaval son el 17, 24 y 31 de enero; y el 7 y 14 de febrero. Están disponibles las entradas en la página oficial del evento y este año se ampliaron las plazas para que el local esté habilitado para un aforo de 17.000 personas por noche.

El Carnaval Encarnaceno

Más allá de la puesta en escena, el Carnaval Encarnaceno es una competencia de alegorías, figuras y destaques que son calificados por un jurado. Las principales categorías son Comparsas y Carrozas.

Participarán de la competencia en la categoría de comparsas cinco clubes: Pettirossi, 22 de Septiembre, San Juan, Universal y Nacional. Entretanto, en la categoría de carrozas estarán los clubes Sacachispas y Radioparque.

Este año se ampliará la cantidad de artistas en cada club, con un promedio de entre 100 y 150 artistas por cada alegoría. Además, el presidente de Club de Clubes, Eduardo Florentín, indicó que este año se presentarán espaldares y tocados más grandes.

Para cada noche de Carnaval habrá un artista invitado que brindará un espectáculo en el trío musical que recorrerá el Sambódromo. La primera fecha contará con la presencia del dúo brasileño Breno y Mateus.