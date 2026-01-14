Video: rescatan a hombre tras ahogamiento en playa de Brasil; víctima sería un paraguayo

Un episodio se registró en la tarde de este miércoles en la Praia do Mariscal, en la ciudad de Bombinhas, estado de Santa Catarina, Brasil. Un ciudadano, que sería paraguayo, sufrió un grave ahogamiento mientras se encontraba en el mar.

De acuerdo con los portales brasileños Jornal Razão y Camboriú Noticias, el hombre logró recuperar la respiración tras ser asistido por equipos de emergencia, que realizaron maniobras de reanimación en la playa antes de trasladarlo a un hospital con apoyo de un helicóptero.

Según relataron testigos, la víctima se encontraba junto a una mujer cuando ambos fueron sorprendidos por una fuerte corriente que los llevó hacia una zona más profunda. La mujer pudo ser rescatada rápidamente con ayuda de socorristas y otros bañistas.

El hombre, en tanto, fue auxiliado minutos después en estado crítico, lo que motivó la activación de un operativo de emergencia.

Rescate con apoyo aéreo

Ante la gravedad de la situación, intervinieron equipos del Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina, personal del SAMU (Servicio Móvil de Atención a Emergencias) y el helicóptero del servicio aéreo Arcanjo.

Los equipos lograron restablecer los signos vitales del paciente en el lugar y procedieron a su traslado urgente a un centro asistencial, mientras los presentes seguían el operativo con visible emoción.

Aseguran que la víctima es un paraguayo, de CDE

El médico paraguayo César A. Martínez difundió el caso a través de sus redes sociales, donde contó que participó directamente en la reanimación del joven, de 28 años, oriundo de Ciudad del Este.

Según su relato, el compatriota se encontraba en la playa con su familia y había ingresado al mar en una zona señalizada con banderines rojos, que advierten sobre condiciones peligrosas.

Martínez indicó que las maniobras de auxilio se extendieron por un largo tiempo hasta la llegada del helicóptero, que lo trasladó de urgencia para recibir atención especializada.

El profesional aprovechó para enviar un mensaje claro a quienes vacacionan en playas de Brasil. “Por favor, respeten las advertencias de los banderines rojos. Indican zonas peligrosas”, expresó en su publicación.

Playa hermosa, pero peligrosa

La Praia do Mariscal es una de las más visitadas de Bombinhas por sus aguas claras y arena fina, pero también es conocida por sus corrientes.

Se recuerda que, antes de ingresar al mar, es fundamental observar las señalizaciones y seguir las indicaciones de los guardavidas.