20 de enero de 2026 - 10:45

Ruta del Ron en Barbados: un viaje sensorial por las destilerías más antiguas del mundo

Ruta del ron en Barbados.
Entre el azul intenso del Caribe y el verde de los cañaverales, Barbados ofrece una ruta distinta a la de sus playas perfectas: un itinerario dedicado al ron, a sus aromas y a las historias que nacen en algunas de las destilerías más antiguas del planeta.

Un punto en el mapa del Caribe

Barbados es una isla coralina en el extremo oriental del Caribe, frente al Atlántico, al este de Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Su capital, Bridgetown, concentra buena parte de la vida urbana, pero basta alejarse unos kilómetros para que el paisaje cambie a plantaciones, caminos rurales y pequeñas aldeas costeras.

Alrededor de Bridgetown, Barbados.
Para el viajero, ubicar Barbados en el mapa es también situarse en el origen de un símbolo caribeño: aquí, el ron forma parte de la identidad local desde hace más de tres siglos y se integra en la cocina, la música y la vida cotidiana.

La cuna del ron: de los cañaverales a la copa

Recorrer la ruta del ron en Barbados es seguir el rastro de la caña de azúcar desde los campos hasta la copa. En el interior de la isla todavía se ven molinos de viento restaurados, antiguas casas de plantación y fábricas donde la melaza, el cobre y los barriles de roble marcan el ritmo.

Los tours guiados por las destilerías permiten entrar en las salas de fermentación, ver los alambiques en funcionamiento y entender cómo pequeñas variaciones en el clima, el tipo de barrica o el tiempo de añejamiento dan lugar a perfiles aromáticos muy distintos.

Entre depósitos de acero y columnas de luz filtrada, el ron se presenta como una especie de cartografía líquida del Caribe.

Mount Gay: historia líquida frente al Atlántico

Al norte de Bridgetown, Mount Gay Rum se presenta como una parada imprescindible. Catalogada como la marca de ron más antigua del mundo en funcionamiento continuo (desde 1703), combina centro de visitantes, bares y espacios abiertos al mar.

Centro de Visitantes Gay de Mount, famoso ron en Barbados.
Las visitas suelen comenzar con un recorrido por la historia de la destilería y sus métodos de producción, para luego pasar a la parte más esperada: las degustaciones guiadas.

Botella de vidrio del Monte Gay Rum, Barbados.
Frente a una alineación de copas doradas, se aprenden las diferencias entre un ron joven y uno añejado, cómo identificar notas de vainilla, frutos secos o especias y de qué manera cambia la textura en boca.

En algunos horarios se organizan talleres de coctelería, donde se exploran clásicos caribeños y combinaciones con frutas tropicales frescas. Desde el bar al aire libre, el contraste entre el brillo del océano y los tonos ámbar del ron completa la escena.

St. Nicholas Abbey y Foursquare: dos formas de contar el tiempo

Al norte de la isla, St. Nicholas Abbey reúne en una misma propiedad una casa de plantación del siglo XVII, jardines, un pequeño tren patrimonial y una destilería de ron artesanal. El recorrido invita a pasear por los salones antiguos, ver el molino de caña en funcionamiento y luego entrar en el área de producción, donde el vapor, la madera y la melaza crean una atmósfera particular.

La Gran Casa de la Abadía de San Nicolás es uno de los lugares históricos más hermosos de Barbados.
Las catas se realizan en ambientes íntimos, con vistas a los cañaverales. Cada etiqueta se presenta acompañada por explicaciones sobre el tipo de barrica utilizada y las características de la cosecha.

Una pila de barriles de ron St. Nicholas Abbey envejeciendo en el sótano de la plantación, con el logotipo de la abadía, Barbados.
El resultado son rones que reflejan con precisión el microclima de la zona.

Fábrica de ron St. Nicolas Abbey, Barbados.
Más hacia el sur, Foursquare Rum Distillery ofrece una visión complementaria. Instalaciones amplias, tecnología moderna y una colección de barricas que parecen no tener fin.

Sala de degustación de la destilería de ron Foursquare, en Barbados.
El visitante puede recorrer las naves de añejamiento, seguir el proceso de destilación paso a paso y terminar el circuito en una sala de degustación que destaca por la diversidad de estilos: desde rones ligeros y secos hasta mezclas complejas pensadas para tomar solas.

Más allá del vaso: playas, sabores y festivales

Entre destilería y destilería, Barbados despliega sus otros escenarios. En la costa oeste, las aguas tranquilas y transparentes invitan a combinar la ruta del ron con días de playa, snorkel con tortugas marinas y atardeceres en pequeños chiringuitos donde el ron punch acompaña platos de pescado fresco, mac pie (macarrones gratinados) y pollo especiado.

St. Lawrence Gap, Barbados.
En el sur, las zonas de St. Lawrence Gap y Oistins concentran bares, música en vivo y puestos de comida callejera donde el ron local se sirve con hielo, lima o como base de tragos coloridos.

La gastronomía barbadense incorpora mariscos, salsas intensas y toques caribeños que dialogan bien con el perfil aromático del ron de la isla.

Durante el año se celebran eventos dedicados a la cocina y al ron, con catas especiales, menús maridaje y actividades al aire libre en distintos puntos de la isla. Son momentos propicios para quienes quieran profundizar en la cultura del ron barbadense y descubrir etiquetas de pequeñas producciones.

Información práctica para planear el viaje

Barbados tiene clima tropical cálido todo el año, con temperaturas que suelen oscilar entre los 24 °C y los 30 °C.

Playa Dover en Saint Lawrence Gap, Oistins, Barbados.
La temporada más seca y menos lluviosa se extiende aproximadamente de diciembre a abril, con días soleados y cielos despejados, ideal para combinar visitas a destilerías con playas y paseos.

El resto del año el ambiente es más húmedo, con lluvias breves y vegetación especialmente verde. En cualquier momento es posible organizar excursiones dedicadas a la ruta del ron, ya sea contratando tours desde Bridgetown o recorriendo la isla en auto, enlazando las destilerías con miradores costeros, jardines botánicos y pequeñas localidades.

La isla se recorre en distancias cortas, lo que facilita alternar mañanas de visitas guiadas y degustaciones con tardes de mar, mercados locales o caminatas por el centro histórico de Bridgetown, declarado Patrimonio Mundial.

Para quienes se preguntan qué hacer en Barbados más allá de sus playas, la ruta del ron agrega un componente sensorial y cultural que ayuda a entender la isla desde dentro: entre barricas de roble, campos de caña y copas que concentran siglos de oficio.