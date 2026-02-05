Parque Lage: el jardín secreto de Río de Janeiro al pie del Corcovado

Dónde queda Parque Lage y cómo ubicarlo en el mapa de Río

Parque Lage se encuentra en la zona sur de Río de Janeiro, en el barrio Jardim Botânico, a medio camino entre la Laguna Rodrigo de Freitas y el Parque Nacional da Tijuca. Está literalmente encajado en la base del Morro do Corcovado, lo que explica la vista privilegiada al Cristo desde su patio interno.

Para llegar, muchos viajeros eligen combinar metro y caminata (la estación más cercana es Largo do Machado, conectando luego en bus o taxi), o ir directamente en transporte por aplicación o taxi desde zonas como Copacabana, Ipanema o el centro.

Es un paseo que suele integrarse fácilmente con visitas al Jardín Botánico o a la propia Laguna, todo dentro de un radio relativamente corto.

Un jardín romántico al pie de la selva

La entrada al parque ya anticipa el tono del lugar: una avenida sombreada por árboles centenarios conduce hacia un caserón de estilo ecléctico, con fachada señorial y detalles que remiten a los antiguos palacetes europeos. A su alrededor, un jardín de inspiración romántica se mezcla con la vegetación exuberante del bosque atlántico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Quinta da Boa Vista: el parque carioca donde aún resuena la historia imperial de Brasil

Quien recorre Parque Lage encuentra estanques con peces, grutas artificiales, pequeñas cascadas, senderos de tierra y rincones fotogénicos en cada curva.

Los jardines están diseñados para perder la noción del tiempo: bancos bajo la sombra, caminos bordeados de palmeras, raíces aéreas que cuelgan como cortinas naturales y vistas enmarcadas por el verde hacia la mansión principal.

El palacete, la piscina y el arte contemporáneo

El corazón de Parque Lage es su casa principal, una mansión de comienzos del siglo XX que hoy alberga la Escola de Artes Visuais (Escuela de Artes Visuales).

Al cruzar el portal, el patio interno impacta con su piscina rectangular rodeada de arcos, mármoles y una vista frontal al Cristo Redentor asomando entre las columnas.

Este patio se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de Río de Janeiro. Entre clases de arte, exposiciones temporales y actividades culturales, el edificio mantiene una vida cotidiana que convive con el turismo.

No es raro encontrar estudiantes trabajando en sus proyectos en las salas laterales o pequeñas muestras abiertas al público.

En un costado del patio funciona un café que aprovecha la escenografía natural: mesas alrededor de la piscina, columnas antiguas, luz filtrada y el verde de la selva subiendo por la ladera del morro. Es un buen punto para hacer una pausa, observar el movimiento y, si el clima acompaña, disfrutar un desayuno tardío o un almuerzo ligero.

Senderos, miradores y naturaleza dentro de la ciudad

Más allá del área ajardinada y del palacete, Parque Lage ofrece senderos que se internan en el bosque y conectan con el Parque Nacional da Tijuca. Para muchos viajeros, este es el primer contacto con la selva carioca sin salir de la ciudad.

Los caminos más cortos permiten caminar bajo la sombra de árboles gigantes, escuchar pájaros y descubrir pequeños miradores naturales hacia la ciudad. Entre raíces, rocas cubiertas de musgo y bambuzales, el contraste con las avenidas y edificios cercanos se vuelve evidente.

Lea más: Así es el divertido Carnaval de Salvador, Bahía: mucho más que samba

Uno de los senderos más conocidos parte desde el interior del parque y conduce al Corcovado, ruta elegida por quienes buscan una experiencia más intensa de trekking urbano. Otros prefieren simplemente explorar los caminos suaves, detenerse en las grutas artificiales o encontrar algún claro para descansar en el césped.

En términos de horario, las primeras horas de la mañana ofrecen luz suave, temperaturas más agradables y un ambiente algo más tranquilo. Hacia el mediodía y la tarde, la actividad se intensifica y la energía del lugar cambia, con más visitantes, familias y grupos de amigos disfrutando de los jardines.

Entre palmeras, arte y vistas al Cristo, Parque Lage resume muchas de las imágenes que definen a Río de Janeiro y, al mismo tiempo, ofrece una cara distinta de la ciudad, más íntima, rodeada de verde y marcada por el ritmo pausado de sus senderos.