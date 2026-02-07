Viajes
¿Melancolía después de las vacaciones? Planeá tu próximo viaje con la IA de Google

Planificar el próximo viaje.
La melancolía posvacaciones afecta a millones tras el descanso. Google propone una solución innovadora: usar Inteligencia Artificial para planificar el próximo viaje. La herramienta promete ahorrar tiempo y maximizar la anticipación, transformando la rutina en un viaje a la aventura.

La llamada melancolía posvacaciones —esa sensación de bajón tras terminar un descanso— es el punto de partida de esta invitación: comenzar a imaginar el próximo destino como “cura” para esa vuelta a la rutina, según propone la cuenta de Google en X.

La empresa tecnológica plantea que planear un próximo viaje puede ser tan fácil como conversar con un amigo, gracias a su IA.

La propuesta se centra en reducir el tiempo dedicado a organizar y aumentar el tiempo destinado a disfrutar.

Dónde y cómo hacerlo

Hay un enlace específico para buscar ofertas de vuelos. La herramienta se canaliza a través de un sitio concreto: google.com/travel/flights/deals

El usuario solo debe ingresar y describir lo que busca. Pero, ¿cómo funciona exactamente?

El procedimiento es sencillo:

1. Entrar al enlace de ofertas de vuelos.

2. Describir el tipo de viaje deseado.

3. Dejar que la herramienta encuentre las mejores ofertas y prepare un itinerario.

Por qué hacerlo

Esta herramienta es ideal para ahorrar tiempo y enfocarse más en la experiencia.

Por otro lado, preparar un siguiente viaje apenas llegado del destino de este año, hace que sigas disfrutando, anticipando lo que vas a ver o hacer en el siguiente lugar, sin dejarle espacio al bajón que nos toma recién llegados de la playa.

¿A dónde te gustaría ir en tus próximas vacaciones?.