¿Melancolía después de las vacaciones? Planeá tu próximo viaje con la IA de Google

La llamada melancolía posvacaciones —esa sensación de bajón tras terminar un descanso— es el punto de partida de esta invitación: comenzar a imaginar el próximo destino como “cura” para esa vuelta a la rutina, según propone la cuenta de Google en X.

¿Melancolía post-vacaciones? 🌴 😭

La cura es empezar a soñar con el próximo destino. ✈️✨



Con la IA de Google, planear tu próximo viaje es tan fácil como hablar con un amigo. 🤝



Solo ve a ➡️https://t.co/7u3SuShueD y describe lo que buscas. 🔎



Deja que nuestra herramienta… pic.twitter.com/c5BU9p7kw5 — Google en español (@googleespanol) February 7, 2026

La empresa tecnológica plantea que planear un próximo viaje puede ser tan fácil como conversar con un amigo, gracias a su IA.

La propuesta se centra en reducir el tiempo dedicado a organizar y aumentar el tiempo destinado a disfrutar.

Dónde y cómo hacerlo

Hay un enlace específico para buscar ofertas de vuelos. La herramienta se canaliza a través de un sitio concreto: google.com/travel/flights/deals

El usuario solo debe ingresar y describir lo que busca. Pero, ¿cómo funciona exactamente?

El procedimiento es sencillo:

1. Entrar al enlace de ofertas de vuelos.

2. Describir el tipo de viaje deseado.

3. Dejar que la herramienta encuentre las mejores ofertas y prepare un itinerario.

Por qué hacerlo

Esta herramienta es ideal para ahorrar tiempo y enfocarse más en la experiencia.

Por otro lado, preparar un siguiente viaje apenas llegado del destino de este año, hace que sigas disfrutando, anticipando lo que vas a ver o hacer en el siguiente lugar, sin dejarle espacio al bajón que nos toma recién llegados de la playa.

¿A dónde te gustaría ir en tus próximas vacaciones?.