México espera que 2026 sea "aún más sólido" para el turismo con el Mundial

"El 2026 será aún mejor. Llegamos al año mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo, listo para recibir a más visitantes y mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México”, afirmó Rodríguez Zamora en un comunicado.

Por ello, destacó que los resultados alcanzados al cierre de 2025 permiten proyectar un 2026 "aún más sólido".

"Un año en el que México tendrá una proyección internacional sin precedentes" debido a la competición deportiva en pleno verano y por la que el país espera la llegada de más de 5,5 millones de visitantes.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que México recibió 47,78 millones de turistas internacionales en 2025, un incremento anual del 6,1 % en el país, hasta ubicarse en el sexto más visitado del mundo.

Mientras que los ingresos económicos por este turismo internacional se elevaron un 4,9 % hasta los 31.715,4 millones de dólares, según el informe del organismo autónomo.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo desde el fin de la pandemia de la covid-19 en México, que recibió poco más de 45,03 millones de turistas internacionales en 2024, mientras que en 2023 recibió 41,95 millones, cerca de un 10 % más que en 2022.

En el reporte de la Sectur, Rodríguez Zamora indicó que, tan solo en diciembre de 2025, México recibió 10,13 millones de visitantes, lo que representó un incremento de 12,3 % respecto al mismo mes de 2024.

"Diciembre vino a confirmar que 2025 fue un año de gran éxito para el turismo en México. Cerramos con fuerza, con cifras positivas y con una tendencia sólida que nos permite mirar al futuro con optimismo", apuntó.

Rodríguez Zamora destacó que el buen desempeño del sector es resultado del esfuerzo conjunto de toda la cadena turística, integrada por artesanas y artesanos, guías de turistas, hoteleras y hoteleros, prestadoras y prestadores de servicios, cocineras tradicionales, transportistas, agentes de viajes, comunidades locales, así como del compromiso del sector empresarial.

El Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tiene la meta de colocar a la nación entre los cinco primeros destinos turísticos del mundo.