Destinos de turismo para quienes buscan evitar multitudes

En un mundo cada vez más conectado, encontrar un lugar tranquilo y apartado puede ser todo un desafío. Sin embargo, existen destinos que, por diversos motivos, aún no han sido invadidos por las multitudes de turistas.

Si buscás la combinación perfecta de aventura, cultura y soledad, estos destinos menos concurridos son una opción perfecta para tus próximas vacaciones.

Islas Feroe

Las Islas Feroe son un pequeño archipiélago ubicado entre Islandia y Noruega.

Este destino ofrece paisajes naturales espectaculares, con montañas escarpadas, cascadas y acantilados impresionantes.

Gracias a su relativa inaccesibilidad y al control turístico que ejercen, las Islas Feroe son perfectas para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin interrupción.

Actividades recomendadas: hacé senderismo en el fiordo Sørvágsvatn; explorá la ciudad de Tórshavn, una de las capitales más pequeñas del mundo, avistá aves en la isla de Mykines.

Laos

Otra opción para quienes huyen de las multitudes es Luang Prabang, Laos, considerada una joya oculta del sudeste asiático. Este es un lugar donde la espiritualidad y la historia se unen. Con una arquitectura histórica y una cultura rica, esta ciudad es perfecta para quienes buscan una experiencia diferente y serena.

En este destino podrás pasear por el mercado nocturno, visitar los templos budistas Wat Xieng Thong y Wat Mai Suwannaphumaham, o explorar las cascadas de Kuang Si.

Costa Rica

Otro destino imperdible es el Parque Nacional de la Península de Osa, Costa Rica. Este parque nacional es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. A pesar de ello, sigue siendo un destino poco concurrido por el turismo de masas. Acá, podés deleitarte con la exuberante vida silvestre y playas vírgenes.

Te sugerimos observar la fauna, incluyendo jaguares, perezosos y tucanes; realizar caminatas guiadas por la selva tropical y relajarte en las playas de arena dorada del Parque Nacional Corcovado.

Francia

Si estás planeando un viaje a Europa, podrías considerar un lugar lejos del bullicio de París y el glamour de la Riviera Francesa: el Valle del Loira ofrece un paisaje bucólico combinado con una rica herencia renacentista.

Acá, podés explorar castillos históricos sin las aglomeraciones típicas de otros destinos turísticos franceses.

En este lugar podrás hacer un tour en bicicleta a lo largo del río Loira, visitar el Castillo de Chambord y el Castillo de Chenonceau, o bien degustar vinos locales en pequeñas bodegas familiares.

Rumania

También en Europa, para quienes buscan aventura y tranquilidad, la Ruta de los Cárpatos en Rumanía ofrece montañas majestuosas y aldeas medievales donde el tiempo parece haberse detenido. Este destino es ideal para excursionistas y amantes de la naturaleza.

Acá te recomendamos hacer excursionismo en las montañas Bucegi y Fagaras; explorar las ciudades medievales de Sighișoara y Brașov y visitar el Castillo de Drácula, también conocido como el Castillo de Bran.

Hoy más que nunca, encontrar lugares para desconectar es esencial para el bienestar. Estos destinos ofrecen no solo la tranquilidad y el espacio que muchos anhelan, sino también la oportunidad de sumergirte en culturas y paisajes únicos.