Turismo interno: Misiones se consolida como destino ideal para el descanso con sus playas y museos

El octavo departamento se consolida como una opción ideal para el turismo interno en este primer fin de semana largo del año. Misiones, ubicado al sur de la capital del país, a poco más de 160 km, ofrece lugares perfectos para desconectarse, recargar energías y, al mismo tiempo, descubrir su rica historia, llena de cultura, tradiciones y el valioso legado de las reducciones jesuíticas guaraníes.

Villa Florida

Al llegar a Misiones, te recibe Villa Florida, conocida como el “portal del departamento”. Esta ciudad combina tranquilidad y comodidad, ofreciendo espacios ideales para relajarse y desconectarse del día a día.

Uno de sus principales atractivos es la playa Camping Paraíso, que cada año recibe a miles de turistas. Sus amplias arenas blancas, combinadas con frondosos árboles a la orilla del río Tebicuary, crean un entorno perfecto para disfrutar en familia, ya sea para descansar y compartir actividades al aire libre.

El predio está equipado con todas las comodidades necesarias: baños diferenciados, energía eléctrica, agua potable y espacios habilitados para el tradicional asado, asegurando una experiencia completa y confortable para los visitantes.

A orillas del mismo río se encuentra otro punto destacado: el Hotel Camping Centu Cué, que se ha consolidado como otro de los destinos más atractivos del turismo interno. Rodeado de naturaleza y tranquilidad, ofrece un entorno ideal para quienes buscan descansar y disfrutar momentos en familia.

El complejo cuenta con una extensa playa, hotel, cabañas, minisúper y zona de camping, garantizando que cada visitante pueda disfrutar de la comodidad y la armonía con la naturaleza en un solo lugar.

San Ignacio

San Ignacio, conocida como la capital del Barroco Hispano Guaraní, alberga el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas, fundado en 1609 por los padres Marcial de Lorenzana y Francisco de San Martín. Este museo ofrece un viaje al pasado a través de sus tallas de madera policromada, mapas de la primera Misión Jesuítica Guaraní del Paraguay y diversas artesanías de la época.

El recorrido se organiza en cinco salas temáticas. Una de ellas representa la creación de la humanidad y la eterna lucha entre el bien y el mal, plasmada en una impresionante talla barroca de San Miguel Arcángel.

Otra sala está dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, mientras que en las restantes se pueden admirar imágenes de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola y de otros santos, todas con el sello artístico de los jesuitas.

Horarios: martes a sábado, de 8:00 a 11:30 y de 14:30 a 17:00; domingos y feriados, solo con reserva previa. Entrada: G. 20.000 por persona; estudiantes de 14 a 17 años, G. 10.000; menores de 13 años y ciudadanos de San Ignacio, gratis.

Santa María de Fe

En Santa María de Fe, otro emblema histórico de los jesuitas guaraníes, se encuentra el Museo Diocesano de Arte de las Reducciones Jesuíticas (siglos XVII–XVIII), inaugurado el 8 de septiembre de 1981.

Este museo preserva la religiosidad y la riqueza artística de la época, mostrando cómo los jesuitas guiaron a los guaraníes en la tallas de madera de cedro de figuras religiosas.

El museo cuenta con seis salas cuidadosamente diseñadas, donde se exhiben obras de maestros y aprendices. Cada sala combina piezas pequeñas, dejadas por los maestros como modelo de aprendizaje, con obras más grandes realizadas por los guaraníes. Destaca la Sala de la Natividad, única en la región, que recrea el pesebre completo de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas.

“La obra pequeña es la muestra que dejó el maestro a los guaraníes para aprender a esculpir, y las obras grandes son los trabajos aprendidos por los guaraníes. Aquí, en el museo, tenemos la Sala de la Natividad que nos diferencia de los otros lugares, pues es el único local que tiene la escena del pesebre completo de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas”, indicó Irma Ramírez, guía turística.

Horarios: de 8:30 a 17:00, sin interrupciones. Guías disponibles: Irma Ramírez (castellano y guaraní) y Lesli Martínez (inglés). Consultas y reservas: (0976) 618 461. Para explorar la historia y la cultura de estos lugares, marca en tu mapa el departamento de Misiones y descubre un viaje lleno de arte, historia y diversión.