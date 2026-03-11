Destinos turísticos más hospitalarios de Argentina, según ranking

San Martín de los Andes, Chacras de Coria y Villa Yacanto se consagraron como los destinos más hospitalarios de Argentina en la 14ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com.

El reconocimiento no solo es local, pues la ciudad neuquina logró un hito histórico al ubicarse también dentro de los diez lugares más acogedores de todo el planeta.

Estos galardones se basan en un análisis de más de 370 millones de opiniones verificadas.

El ranking premia a las localidades que mantienen una consistencia excepcional en su servicio, calculando la proporción de alojamientos premiados en cada ciudad.

El mapa de la calidez argentina

El “Top 5” nacional lo completan Godoy Cruz (Mendoza) y Junín (Buenos Aires).

Según el informe de la plataforma líder en reservas, el listado completo de los nueve destinos que mejor reciben al turista es:

San Martín de los Andes (Neuquén) Chacras de Coria (Mendoza) Villa Yacanto (Córdoba) Godoy Cruz (Mendoza) Junín (Buenos Aires) Olavarría (Buenos Aires) Lago Puelo (Chubut) Mar de las Pampas (Buenos Aires) Cachi (Salta)

En términos geográficos, la provincia de Buenos Aires lidera en cantidad con tres localidades, seguida por Mendoza con dos.

El resto de las distinciones se reparten entre Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta, mostrando una oferta federal de calidad.