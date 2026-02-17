Hondarribia: el pueblo pesquero que parece un decorado de cine en la frontera con Francia

Dónde queda Hondarribia y cómo ubicarla

Hondarribia está en el extremo norte del País Vasco, España, en la provincia de Gipuzkoa, justo en la desembocadura del río Bidasoa, frente a Hendaya (Francia).

Se llega fácil desde San Sebastián (unos 20–25 kilómetros) y queda bien conectada con Irún, que funciona como nodo de trenes y autopistas.

Los aeropuertos más cercanos son el de San Sebastián (muy próximo) y el de Biarritz, ya del lado francés.

Un casco histórico entre murallas y miradores

El corazón de Hondarribia es la Parte Vieja amurallada, un entramado de calles empedradas que suben hacia la Plaza de Armas.

Ahí se impone el Castillo de Carlos V (hoy parador), con presencia de fortaleza y vistas que ayudan a entender la posición fronteriza de la ciudad.

Muy cerca, la iglesia de Santa María de la Asunción y del Manzano suma piedra, silencio y detalles góticos.

Caminar sin prisa por la Calle Mayor y sus laterales permite ir descubriendo portones, escudos, balcones y rincones que se abren como escenas: pasadizos, tramos de muralla y balconadas sobre el estuario.

La Marina: el barrio más fotografiado

Bajando hacia el agua aparece La Marina, el barrio de pescadores, con casas estrechas y balcones de madera pintados en verdes, rojos y azules.

La calle San Pedro es el eje: a un lado, bares de pintxos y terrazas; al otro, el pulso cotidiano del puerto.

Es el lugar ideal para una ruta informal de barra en barra, probando bocados marineros y copa en mano, mientras entran y salen barcos.

Qué hacer en Hondarribia: mar, paseos y naturaleza cercana

Para un plan de costa, la playa de Hondarribia ofrece una franja amplia y tranquila, con paseo marítimo y vistas hacia la bahía.

Si el día pide caminar, el Monte Jaizkibel queda a las espaldas: hay senderos que suben a miradores sobre el Cantábrico, con cambios de luz constantes y paradas naturales para fotos.

En el entorno del estuario, los humedales de Txingudi (muy próximos) son un buen punto para observar aves, especialmente en épocas de paso migratorio. Entre pasarelas, agua baja y cielo abierto, el paisaje cambia según la marea.

Lugares imperdibles para visitar

Sin necesidad de una lista extensa, hay cuatro paradas que suelen ordenar el recorrido: la Parte Vieja amurallada, la Plaza de Armas con el castillo, el barrio de La Marina y el frente costero entre el puerto y la playa.

Si hay tiempo, vale cruzar en barca o acercarse al otro lado del Bidasoa para ver Hondarribia desde la orilla francesa, con su perfil de murallas y tejados recortado contra el verde.

Cuándo viajar: clima y momentos del año

El clima es atlántico, templado y húmedo: de veranos agradables, inviernos suaves y lluvias repartidas.

Finales de primavera, verano y comienzos de otoño suelen ser los períodos más buscados para combinar paseos largos, playa y excursiones.

En julio, el Hondarribia Blues Festival suma conciertos y ambiente nocturno en plazas y escenarios.

En septiembre, las celebraciones de la Virgen de Guadalupe marcan días de tradición local y calles especialmente animadas.

Qué comer: sabores del puerto en formato pintxo

La cocina se entiende mirando el mar: pescados del día, mariscos y guisos marineros.

En barras y mesas aparecen clásicos como chipirones, merluza, txangurro y preparaciones a la plancha que llegan con la sencillez del producto fresco.

Para acompañar, el txakoli (vino blanco local) suele aparecer como un hilo conductor entre pintxo y pintxo, sobre todo en el barrio de La Marina, donde la noche se estira sin apuro.