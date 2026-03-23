México gana sede de Congreso de Turismo Deportivo y apuesta por amateurismo como negocio

La designación convierte a México en el primer país fuera de Europa en albergar este congreso de ONU Turismo, que antes tuvo ediciones en España y Croacia.

El evento se celebrará del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México, oriente de la capital, con una audiencia prevista de 400 participantes mexicanos e internacionales, entre ministros, organismos internacionales, líderes empresariales, federaciones deportivas y expertos de más de 30 países.

En entrevista con EFE, De la Torre explicó que la candidatura mexicana se construyó con un modelo de colaboración público-privada, ya que ONU Turismo exigía el respaldo tanto del Gobierno como del sector privado.

En ese proceso, dijo, México logró una ventaja frente a Estados Unidos y Canadá al presentar una propuesta conjunta entre el sector federal, la Ciudad de México y la Concanaco.

El dirigente añadió que la capital mexicana fue elegida como sede por su infraestructura y por la posibilidad de realizar el encuentro en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una decisión con la que se buscó ampliar el enfoque más allá del fútbol y mostrar el potencial de otras disciplinas dentro del turismo deportivo.

A su juicio, el mayor valor del congreso no está en el volumen de asistentes, sino los liderazgos del turismo deportivo que estarán presentes, así como la capacidad de generar relaciones, alianzas y negocios alrededor del evento.

De la Torre afirmó además que el turismo deportivo amateur es “sumamente rentable”, porque no depende solo de la venta de boletos, sino del consumo que generan competidores y familias en hoteles, comercios, museos, cultura y servicios.

Citó como ejemplo torneos de voleibol, clavados, karate, esgrima, ajedrez, tenis, entre otros, que además requieren menos inversión que los grandes espectáculos y pueden detonar actividad económica en distintos destinos turístico del país.

En esa línea, señaló que todos los secretarios de Turismo de los 32 estados de México serán invitados y que se prevén activaciones para que distintos estados puedan exhibir su oferta.

El propósito, indicó, es que aunque la sede sea la Ciudad de México, el congreso sirva para mostrar a todo el país y abrir oportunidades de negocio en un segmento todavía poco explotado en México.

El anuncio oficial de la sede se acompañó de la firma de un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de México y ONU Turismo, con participación activa de la Concanaco y en coordinación con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, como parte de un esfuerzo para atraer eventos internacionales de alto impacto, inversión y oportunidades para las empresas mexicanas.