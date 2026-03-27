Venezuela despliega más de 229.000 funcionarios de seguridad para la Semana Santa

"La prevención es fundamental para que estas vacaciones de Semana Santa sean en paz y en tranquilidad, y vamos a batir todos los récords de movilización", afirmó Cabello desde la avenida Costanera en el estado Anzoátegui (este), en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Indicó que este dispositivo de seguridad incluye funcionarios nacionales, estadales y municipales, incluyendo militares de la Guardia Nacional y la Región Estratégica de Defensa Integral, policías, bomberos, rescatistas, trabajadores del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Juventud y Deporte, entre otras instituciones.

Según indicó, las autoridades instalarán 3.512 puntos de control en las vías del país -conocidos como 'alcabalas'-, así como 960 puestos médicos para atender emergencias y 425 puntos para la atención turística.

Asimismo, como parte de este despliegue se asignaron 11.052 motos, 3.796 vehículos patrulla, 555 ambulancias, 172 lanchas, 1.348 bicicletas y 72 grúas para auxilio vial.

Cabello detalló que en todo el país hay 511 playas aptas para recibir turistas, 44 parques nacionales y 256 templos priorizados para las costumbres religiosas de la Semana Mayor, mientras que estarán operativos 43 aeropuertos nacionales e internacionales, 17 capitanías de puertos y 77 puntos migratorios.

Señaló también que desplegaron 468 "vehículos especiales contra incendios" para atender "la ola de calor" y los posibles incendios forestales.

El jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó días no laborables desde el próximo lunes hasta el viernes para el sector de educación y también para los ministerios en el marco de un plan de "ahorro de energía", tras reportes de fallas de electricidad en varios estados del país durante las últimas semanas.

Venezuela enfrenta constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en estados alejados de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares custodian las instalaciones del sector.