Tañarandy es una comunidad peculiar ubicada en el corazón del departamento de Misiones

“La tierra de los irreductibles”, traducida en el dulce idioma guaraní, significa Tañarandy y es la denominación de una de las compañías del distrito de San Ignacio, departamento de Misiones. Dista a más de 20 kilómetros del casco urbano y a 230 kilómetros al sur de Asunción, capital del país, cuya entrada se encuentra sobre la ruta PY01, en la margen izquierda.

Según datos de la Unidad de Salud Familiar del lugar, cuenta con 1.438 habitantes, que se caracterizan por su laboriosidad en rubros como la agricultura, la ganadería, la albañilería, la artesanía y pequeños comerciantes. Con el paso del tiempo y la modernidad, aparecieron otras actividades, como la docencia, la ingeniería, entre otros.

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Esta peculiar comunidad se dio a conocer a finales de los años 90, cuando el arquitecto y artista plástico Delfín Roque “Koki” Ruiz Pérez, fallecido el 20 de diciembre de 2024, empezó a organizar, primeramente con su familia, la conmemoración de la pasión de Cristo en el patio de su casa, actualmente Centro Cultural La Barraca.

Pasados los años, la actividad religiosa comenzó a conocerse a nivel nacional, con la implementación de cuadros vivientes, el canto de los estacioneros y la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape.

Tras esto, Koki, en compañía de otro artista de la zona, Cecilio Thompson, también ya fallecido, decidieron hacer una obra que identifique a cada familia de esta comunidad y que sea única y original.

Es así que nacieron los pequeños cuadros que se ubicaron frente a las viviendas de esta comunidad. En los cuadros fueron pintadas las profesiones de cada familia y debajo de las mismas figura el apellido de cada familia.

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Por ejemplo, en el cuadro de la familia González fue pintada una mujer y en su mano una regla señalando un pizarrón y, frente a ella, varios escolares. Esto significa que la cabeza de la familia es docente.

Frente a la vivienda de la familia Corbalán se observa la pintura de una mujer trabajando en una máquina de costura, lo cual significa que la cabeza de familia o toda la familia se dedica a la costurería.

Años atrás, cada casa de Tañarandy contaba con estos cuadros. Sin embargo, actualmente ya son muy pocas las casas que mantienen la tradición. Las hijas del fallecido Koki y de Cecilio Thompson decidieron renovar dichos cuadros y, de esa manera, rendir homenaje a estos dos artistas que amaban esta comunidad.

Además, en cada cuadra de la avenida principal de Tañarandy se encuentra una o dos esculturas hechas de piedra, en las que fueron esculpidas cada estación del Viacrucis.

Tañarandy es una comunidad pujante y muy tranquila. Cuenta con una institución educativa, una Unidad de Salud Familiar (USF) y los pobladores son muy joviales y amables.

Se están preparando para el Viernes Santo en Tañarandy, limpiando sus viviendas y el frente de las mismas para recibir a los miles de visitantes atraídos por el legado de Koki Ruiz, que trasciende a través de sus hijas, Almudena y Macarena Ruiz Fretes.

Las hermanas, este año, están armando un enorme retablo de estilo gótico, donde se verán cinco cuadros vivientes, que recrearán las escenas de la Pasión de Cristo, como la traición de Judas, el arresto, la crucifixión, entre otros.

Programa de actividades

El Jueves Santo, 2 de abril, a las 19:00, en el Centro Cultural La Barraca, ubicado en Tañarandy, con el ensayo general de los cuadros vivientes; allí se realizarán las pruebas de vestuarios, luces y los últimos detalles para el evento central.

Macarena Ruiz mencionó que estará abierto a todo público para quienes quieran apreciar desde ese momento la obra de arte que será expuesta.

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El Viernes Santo, 3 de abril, la actividad central arranca a las 18:00. Con la puesta de sol se iniciará la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape, de unos 2 kilómetros, que estará iluminado en todo el tramo con más de 20.000 candiles hechos de apepú, así como unas 2.000 antorchas que estarán puestas a un costado del camino.

La procesión se realizará acompañada por los estacioneros de diversos puntos del país, en su mayoría del departamento Central, que cada año participan del evento. Culminará en La Barraca, donde la figura de la advocación mariana será puesta en un sector y dará paso a la exposición de los cuadros vivientes.

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