Tañarandy invita a vivir una nueva edición donde fe, arte y tradición se entrelazan esta Semana Santa

A la hora de hacer turismo interno en esta Semana Santa, la tierra de los irreductibles te espera. En Tañarandy se está preparando una nueva edición del tradicional evento de Viernes Santo en el que se conjugan la religiosidad popular, el arte y la tradición de antaño.

Es un evento que había arrancado en 1992, cuando el artista plástico Delfín “Koki” Roque Ruiz —fallecido el 20 de diciembre de 2024— inició la conmemoración religiosa en familia. Con el paso de los años, se convirtió en una actividad tradicional que convoca a visitantes del país y del extranjero.

Este año, la organización está a cargo de Almudena y Macarena Ruiz, hijas de Koki Ruiz y herederas de su legado. Están preparando un enorme retablo estilo gótico, dentro del cual se representarán las escenas de la Pasión de Cristo distribuidas en cinco cuadros vivientes.

Lea más: Tañarandy: una celebración de Viernes Santo que nació en familia en 1992 y trascendió las fronteras

Horario de las actividades

El programa arranca el Jueves Santo, 2 de abril, a las 19:00, en el Centro Cultural La Barraca, ubicado en Tañarandy, con el ensayo general de los cuadros vivientes. Allí se realizarán las pruebas de vestuarios y luces, además de ultimar los detalles para el evento central.

En ese sentido, Macarena Ruiz mencionó que estará abierta a todo público para quienes quieran apreciar desde ese momento el arte que será expuesto el Viernes Santo.

El día Viernes Santo, 3 de abril, la actividad central arranca a las 18:00 con la procesión de la imagen de la Virgen Dolorosa por el Yvága Rape, de aproximadamente 2 kilómetros, que estará iluminado con más de 20.000 candiles elaborados de apepú, como también unos 2.000 antorchas que estarán puestas en un costado del camino.

Lea más: añarandy: últimos detalles para los eventos del Viernes Santo en La Barraca

La procesión se realizará acompañada por los grupos de estacioneros que cada año participan en este evento y culminará en La Barraca, donde la imagen será colocada en un sector y dará paso a la exposición de los cinco cuadros vivientes. Este año se representarán la traición de Judas, el arresto, la crucifixión, el descendimiento de Jesucristo y la imagen de la madre con el hijo, acompañada por las mujeres que lloran.

La previa y eventos paralelos

En San Ignacio, organizan otras actividades paralelamente a los eventos en Tañarandy. El programa se inicia el Miércoles Santo, 1 de abril, con el tradicional Chipa Apo, en su quinta edición. El objetivo es revalorizar las tradiciones de Semana Santa mediante la elaboración de la chipa con las comunidades educativas y los pobladores, en la plaza San Roque González de Santa Cruz.

En la misma jornada, a las 19:00, se realizará la apertura oficial de la Feria de Emprendedores, también en la plaza San Roque González de Santa Cruz, la cual se extenderá hasta el Viernes Santo.

El Jueves Santo, desde las 20:00, se llevará a cabo el evento denominado Semana Santa en Pa’i Ykuá, donde los pobladores del barrio Santo Ángel, en un espacio de encuentro que combina fe, cultura y memoria histórica, revivirán, mediante una obra teatral, la llegada de las misiones jesuíticas en la zona.

Semana Santa en Misiones está cargada de religiosidad popular, arte, tradiciones, fe y memoria histórica. Así que, a la hora de hacer turismo interno en estos días santos, poné en tu GPS Misiones y vení a dejarte envolver por la pasión y el fervor de un pueblo que late con fuerza, para disfrutar de los eventos que ofrece este hermoso departamento al sur de la capital de nuestro país, Asunción.