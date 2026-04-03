Encarnación: turistas colmaron la playa San José este caluroso Viernes Santo

La calurosa jornada de este viernes 3 de abril invitó a miles de turistas a disfrutar de las templadas aguas del río Paraná durante su estadía en Encarnación. La mayoría de los visitantes provenían de otros puntos del país, que realizaban turismo interno aprovechando el feriado largo.

Además, muchos argentinos que vienen de visita aprovecharon la ocasión para darse un chapuzón en la playa San José. Las temperaturas en La Perla del Paraguay alcanzaron los 34 °C, con una sensación térmica de 37 °C durante este Viernes Santo.

Los turistas destacaron la tranquilidad de la ciudad. Algunos lamentaron que el agua del río presenta un importante descenso, pero esto no impidió que la mayoría se diera un baño.

Desde la Dirección de Turismo de la ciudad de Encarnación, anunciaron que todas las playas y museos de la ciudad estarán abiertos y disponibles durante este fin de semana largo para los turistas. También está habilitado el baño en las aguas, y las playas contarán con guardavidas.

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Playa San José

La playa San José es el principal centro turístico y recreativo de Encarnación. Se halla ubicada sobre la avenida Costanera República del Paraguay. Destaca por su infraestructura moderna, su cercanía al centro de la ciudad y su emblemático paisaje frente al río Paraná.

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Cada año recibe a miles de turistas, en especial durante la temporada alta de verano. Desde diciembre de 2025, la playa luce una arena renovada, resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Encarnación y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Fue habilitada oficialmente el 30 de diciembre de 2011. Su creación fue el resultado de un gran proyecto de transformación urbana en el marco de las obras del Plan de Terminación la represa de Yacyretá, lo que permitió a Encarnación recuperar su acceso al río Paraná tras la inundación de las zonas bajas de la antigua ciudad.