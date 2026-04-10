Museu do Amanhã: el “museo del futuro” de Río de Janeiro que vale la visita

En la renovada zona portuaria de Río de Janeiro, Brasil, el Museu do Amanhã se convirtió en un símbolo de la ciudad contemporánea. Si te interesan la ciencia y la cultura, no te podés perder de visitar este lugar.

Inaugurado en 2015 como parte del proyecto urbano Porto Maravilha, el edificio —diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava— destaca por su estructura blanca y alargada sobre la bahía de Guanabara, pensada para dialogar con la luz, el agua y la sostenibilidad.

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Dónde queda y qué contiene

Está en Praça Mauá, a pasos del MAR (Museu de Arte do Rio) y del Boulevard Olímpico. Por dentro, propone una experiencia inmersiva con instalaciones audiovisuales y datos científicos sobre los grandes desafíos del siglo XXI: clima, energía, biodiversidad, ciudades y desigualdad.

Su recorrido permanente se articula en módulos como Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs y Nós, que invitan a pensar cómo las decisiones colectivas moldean el porvenir.

Además, suele sumar muestras temporales y actividades educativas.

El museo abre, de martes a domingo (10:00 a 18:00), con último ingreso alrededor de las 17:00. Las entradas se compran en boletería u online; hay tarifa general y media entrada (estudiantes, mayores, etcétera).

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Exposición temporal sobre el océano

Desde diciembre de 2025 y hasta mayo de 2026 se puede visitar la exposición Oceano – O Mundo é um Arquipélago, una exposición que propone mirar el mar como origen de la vida y sistema sensible a la acción humana, combinando ciencia, arte y entornos sensoriales.

La muestra fue abierta como parte de las celebraciones por su décimo aniversario. La propuesta parte de una idea rectora: toda vida es inteligente y esa inteligencia también se expresa en las profundidades marinas, un enfoque que busca conectar biología, percepción y responsabilidad ambiental, según explican desde el Museo.

El recorrido se despliega en espacios que traducen conceptos científicos y culturales a una puesta en escena de alto impacto.

El inicio se plantea como una inmersión física y mental. La sala aparece casi completamente a oscuras, con luz e imágenes de agua desde lo alto, buscando que el visitante experimente la sensación de estar bajo la superficie.

En el núcleo de la muestra, el océano se presenta como un continuo de escalas: desde organismos microscópicos hasta grandes especies. El elemento más visible es el esqueleto de una orca de siete metros, cedido por el Museu Nacional, suspendido en el salón principal y acompañado por proyecciones mapeadas de la especie.

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La exposición está curada por Fabio Scarano, Camila Oliveira y Caetana Lara Resende

Variada oferta en Río de Janeiro todo el año

Río, ciudad famosa por sus playas, ofrece una impresionante variedad de opciones para visitar, todo el año y para todos los gustos.

La oferta va desde los clásicos puntos turísticos como el Cristo Redentor, El Pan de Azúcar, la mítica playa de Copacabana, el Maracaná y otros íconos imperdibles, hasta recorridos en jeep por toda la oferta playera, rutas foodies por todo tipo de restaurantes, espectáculos de música brasileña en vivo o museos diversos, como el gran Museo del Futuro, un lugar que se sumó a los imprescindibles de la ciudad maravillosa.

Desde Asunción es cada vez más fácil llegar con vuelos directos de solo dos horas y media, como el de Jetsmart, que tiene dos salidas semanales en vuelos low cost que no defraudan.

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