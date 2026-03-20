Cinco visitas culturales que todo viajero de Río de Janeiro debería hacer

Cada vez es más fácil llegar a Río de Janeiro. Ya no es necesario pasar largas horas en un bus o en la ruta turnándose por manejar hasta llegar a la ansiada postal playera que todo paraguayo busca al menos una vez al año. Para escapadas cortas, como las de Semana Santa, podés optar por vuelos directos desde Asunción y aprovechar para conocer más a fondo una ciudad que ofrece muchísimo más que arena caliente y olas.

Cinco atractivos culturales de Río de Janeiro

Ya sea que esté lloviendo, hayas exagerado con el sol carioca y busques un poco de sombra, o simplemente te guste explorar la ciudad, hay puntos que conquistan por su arquitectura, su historia o importancia local.

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Uno de esos lugares dignos de conocer es el Real Gabinete Portugués de Lectura, una biblioteca ubicada en el centro histórico de Río de janeiro, fundada en 1837 por inmigrantes portugueses.

El edificio actual, inaugurado en 1887, es uno de los mayores exponentes del estilo neomanuelino fuera de Portugal y resguarda una de las colecciones más importantes de literatura portuguesa en el mundo, con más de 300.000 volúmenes.

La entrada es gratuita y, para visitas guiadas, están disponibles entradas a 15 reales los martes a las 13:30 y los jueves a las 15:00.

A solo unos pasos encontrarás la Confeitaria Colombo, una histórica cafetería inaugurada en 1894, famosa por su arquitectura de inspiración europea, con vitrales y espejos traídos de Francia, y por haber sido punto de encuentro de intelectuales, políticos y artistas a lo largo de más de un siglo.

La comida es deliciosa y los espacios invitan a tomarse fotos en cada rincón.

Para una mejor experiencia, es mejor reservar con antelación, ya que las filas para ingresar pueden llegar a ser muy largas.

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Otro punto recomendado es el Museu do Amanhã, que queda en la zona portuaria de Praça Mauá, a orillas de la bahía de Guanabara. Inaugurado en 2015 y diseñado por el célebre arquitecto español Santiago Calatrava, es un museo de ciencias enfocado en el futuro del planeta, la sostenibilidad y los desafíos del cambio climático.

Con exhibiciones temporales y permanentes, y varias opciones interactivas, es perfecta para el viajero curioso y con ganas de aprender sobre el planeta, la sociedad, biología y mucho más. Las entradas cuestan alrededor de 30 reales, y abre de martes a domingo, de 10:00 a 18:00.

También te recomendamos participar de Carnaval Experience, una forma divertida de aprender y dejarse sorprender por uno de los emblemas de la ciudad: el famoso carnaval carioca. En este sitio te guiarán entre carrozas, trajes e historia; verás de cerca cada detalle que hace a una organización que dura todo un año para cada edición, aprenderás a sambar y te podrás hasta vestir con uno de los trajes de las Escolas de Samba.

Tienen guías en varios idiomas, sectores de material audiovisual, bailarines profesionales que aportan el ritmo y color que uno espera en Río, y mucha buena onda.

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Queda en la zona portuaria, en el barrio Cidade Nova, cerca del Sambódromo de Marquês de Sapucaí, y abre de lunes a sábado, generalmente entre las 9:00 y las 16:00, y las entradas rondan los 120 a 150 reales, según la experiencia y los servicios incluidos.

Por último, a la noche, te recomendamos asistir a Roxy Dinner Show, también con reserva previa. Se trata de un espectáculo que combina gastronomía y entretenimiento en un antiguo cine restaurado del barrio de Copacabana, donde la música en vivo, el baile y la puesta en escena recorren distintos ritmos y expresiones culturales de Brasil.

Abren de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00, y las entradas parten aproximadamente desde los 396 reales, con opciones más completas que pueden superar los 800 reales según la experiencia elegida. Ideal para ir en grupo o en pareja para una noche de viaje en el tiempo.

Opciones para llegar rápido a Río de Janeiro

La conexión aérea entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y Río de Janeiro ofrece hoy un abanico flexible para los viajeros paraguayos.

Actualmente, la principal opción sin escalas es la de JetSMART, que opera vuelos dos veces por semana y permite llegar en aproximadamente dos horas y media. Esta modalidad reduce significativamente los tiempos de traslado y simplifica la logística del viaje, convirtiéndose en una alternativa práctica para escapadas cortas o viajes de pocos días.

También GOL Linhas Aéreas tiene vuelos directos a la cidade maravilhosa.

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