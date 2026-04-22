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22 de abril de 2026 - 06:00

Palermo, Sicilia: festín de contrastes entre mercados y palacios barrocos

Palermo, Sicilia, Italia.
Palermo, Sicilia, Italia.Shutterstock

En la costa norte de Sicilia, frente al mar Tirreno, Palermo combina cúpulas que recuerdan al mundo árabe, mosaicos dorados y plazas teatrales donde el barroco marca el ritmo. Capital de la isla y puerta de entrada a su mezcla cultural, es una ciudad para caminarla sin apuro, siguiendo aromas de cocina callejera italiana y el eco de los grandes escenarios.

Por ABC Color

Palermo está en el noroeste de Sicilia, al sur de la península italiana, abrazada por una bahía y custodiada por el monte Pellegrino. Se llega en avión al aeropuerto Falcone-Borsellino (a unos 35 kilómetros del centro) o por tren y ferry desde otras ciudades italianas.

Qué hacer en Palermo: mercados, calles y sabores

La mejor introducción suele ser sensorial: recorrer sus mercados históricos. Ballarò, Il Capo y la Vucciria despliegan puestos de frutas, pescados y especias, con un pulso que se siente en cada esquina.

Comida callejera en Palermo, Sicilia, Italia.
Comida callejera en Palermo, Sicilia, Italia.

Entre compras y fotos, la gastronomía local se vuelve itinerario: arancine recién fritas, panelle, sfincione, pasta con sarde, y el broche dulce de cannoli o granita en días tibios.

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Lugares imperdibles: del esplendor normando al barroco urbano

Palacio Zisa, Palermo, Sicilia, Italia.
Palacio Zisa, Palermo, Sicilia, Italia.

En el corazón monumental, el Palazzo dei Normanni y la Cappella Palatina reúnen una de las postales más potentes de la ciudad, con mosaicos que parecen encenderse con la luz.

Palermo, Sicilia, Italia con la Fuente del Pretorio al anochecer.
Palermo, Sicilia, Italia con la Fuente del Pretorio al anochecer.

A pocos pasos, la Catedral de Palermo propone una lectura de estilos superpuestos a lo largo de siglos.

Torre de la Catedral de Palermo, Sicilia, Italia.
Torre de la Catedral de Palermo, Sicilia, Italia.

También destacan el cruce de Quattro Canti y los paseos por Via Maqueda y Corso Vittorio Emanuele que conectan plazas, fuentes y fachadas.

Palermo, Sicilia, Italia.
Palermo, Sicilia, Italia.

El Teatro Massimo, uno de los grandes templos líricos de Europa, suma visitas guiadas y funciones según temporada.

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Mar, miradores y escapadas cercanas

Cuando el clima acompaña, Palermo se abre hacia el agua: Mondello ofrece playa de arena clara y un aire retro de veraneo mediterráneo.

Palermo, Sicilia, Italia.
Palermo, Sicilia, Italia.

Para una vista amplia de la bahía, el ascenso al monte Pellegrino regala senderos y panorámicas.

Y a corta distancia, Monreale invita a una escapada por sus célebres mosaicos bizantinos.

Cuándo viajar y datos útiles

Palermo, Sicilia, Italia.
Palermo, Sicilia, Italia.

El clima es mediterráneo: veranos calurosos e inviernos suaves. Para caminar cómodo y disfrutar de terrazas y paseos largos, suelen funcionar muy bien primavera y otoño.

Teatro Politeama Garibaldi, Plaza Ruggero Settimo en Palermo, Sicilia, Italia.
Teatro Politeama Garibaldi, Plaza Ruggero Settimo en Palermo, Sicilia, Italia.

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En julio, la ciudad vive el Festino di Santa Rosalia, con celebraciones tradicionales que llenan calles y plazas. En mesas y mercados, los cítricos, el pistacho y el pescado marcan la identidad; y en los atardeceres, la luz sobre las piedras antiguas convierte cualquier paseo en una escena.