Caponata siciliana: una receta clásica que une sabores y tradiciones italianas

La caponata siciliana, un festín de verduras que fusiona sabores dulces y ácidos, es un reflejo de la rica tradición culinaria de Sicilia. Su preparación, que alimenta tanto el cuerpo como el alma, revela la diversidad de la cocina italiana.

Por ABC Color
19 de agosto de 2023 - 10:37
Caponata siciliana.
Caponata siciliana.Shutterstock

Cómo hacer una caponata siciliana

Caponata siciliana

  • Receta: Italiana
  • Para: Para 8 a 10 personas

Ingredientes

  • 400 gramos de berenjenas
  • 300 gramos de tomates
  • 1 cebolla blanca
  • 1 cebolla roja
  • 100 gramos de champiñones
  • 300 gramos de zucchini
  • 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria
  • 1 locote rojo
  • 1 cucharada de azúcar
  • ½ taza de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de vinagre de vino
  • 20 gramos de aceitunas verdes
  • 20 gramos de aceitunas negras
  • 1 cucharada de alcaparras
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharada de romero
