Caponata siciliana: una receta clásica que une sabores y tradiciones italianas

Cómo hacer una caponata siciliana
Caponata siciliana
- Receta: Italiana
- Para: Para 8 a 10 personas
Ingredientes
- 400 gramos de berenjenas
- 300 gramos de tomates
- 1 cebolla blanca
- 1 cebolla roja
- 100 gramos de champiñones
- 300 gramos de zucchini
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria
- 1 locote rojo
- 1 cucharada de azúcar
- ½ taza de aceite de oliva
- 2 cucharadas de vinagre de vino
- 20 gramos de aceitunas verdes
- 20 gramos de aceitunas negras
- 1 cucharada de alcaparras
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de romero