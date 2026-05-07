Cagliari, Italia: conocé playas, historia y gastronomía de Cerdeña

Cagliari queda en Italia, sobre una isla grande y montañosa en pleno Mediterráneo occidental. Se llega fácil desde el aeropuerto Cagliari Elmas, a pocos kilómetros del centro, y desde allí todo se ordena entre colinas, mar y barrios históricos.

Lea más: Palermo, Sicilia: festín de contrastes entre mercados y palacios barrocos

La ciudad en capas: Castello, miradores y callecitas con historia

Para entender qué lugares visitar en Cagliari, el primer paso suele ser el barrio de Castello, en lo alto: pasajes estrechos, fachadas claras y vistas que se abren desde el Bastione di Saint Remy, una terraza clásica para ver el atardecer sobre los tejados y la bahía.

Cerca aparecen la Catedral de Santa María, las torres medievales y el Anfiteatro Romano, tallado en la roca, que recuerda la antigüedad de este puerto insular.

Lea más: Explorá las Islas Eolias, Italia: de volcanes activos a playas cristalinas

Mar de fondo: Poetto, calas y caminatas con brisa

Qué hacer en Cagliari también es seguir el mar. La playa del Poetto se estira por kilómetros con chiringuitos, bicicletas y una vida de costa que empieza temprano.

Para un plan más natural, la subida a la Sella del Diavolo ofrece una caminata breve con panorámicas intensas sobre acantilados y aguas transparentes.

Flamencos, mercados y sabor sardo

A minutos del centro, el Parco Molentargius sorprende con flamencos en lagunas salobres, una postal inesperada en clave urbana.

En la ciudad baja, el Mercato di San Benedetto es un buen termómetro local: pescados, quesos y productos de temporada.

En la mesa, aparecen la fregola con mariscos, la bottarga, el pecorino sardo y vinos como Vermentino o Cannonau; para el final, un sorbo de mirto.

Lea más: Explorá las Islas Eolias, Italia: de volcanes activos a playas cristalinas

Cuándo viajar y qué clima esperar

Cagliari tiene clima mediterráneo, con muchos días despejados, veranos cálidos y un invierno suave.

Para caminar y hacer playa sin multitudes, primavera (abril a junio) y comienzos de otoño (septiembre y octubre) suelen dar la mejor combinación de luz y temperatura.

En mayo, la ciudad se llena de tradición con la procesión de Sant’Efisio, una de las celebraciones más sentidas de la isla.